一

午后的冰饮店，零零星星只进来了一两个客人，同时点了抹茶拿铁打包带走。没有一个人愿意坐下来歇歇脚、尝尝绿茶鲜奶布丁或抹绿芒果冻，又或者和她熟络地聊两句关于吃饭、天气的无聊话，让人更觉冷清。

能够撑到什么时候，其实心里也没有底。老实说，时间过得飞快，已经快三年了。

三年说长不长，说短也不短，对于智雨来说，这段时间就像在坐过山车，上上下下地颠簸着，有时还几乎把她抛出车厢外又拽回来，险象环生。

然后，那个带着忧伤的男人又出现了，死皮赖脸地在门口磨蹭着，卑微得像只丧家犬。

“智雨！”对方轻声喊了她一下，露出那张苦涩的笑脸，双手使劲地来回搓揉，似乎想说什么却找不到台词。

她毫无表情地斜睨了男人一眼，旁边的烘焙箱配合地发出“叮”的一声，把她的目光吸引了回去。

谁会管那个男人呢？她利落地打开箱子，把刚烘焙好的黑糖绿茶小松饼托盘拿出来往桌上一放，香味一下子漫开，路过的人纷纷侧目。大家毫不吝啬地把目光投在松饼上，一副垂涎的样子。有两个人已经忍不住，快步走了过来。

她招呼着客人，感觉到男人的目光一直没有离开她，就像要扑过来一样。

待客人一走，他果然凑了过来。她防备地把托盘一把撤走，生怕男人会突然伸手抓一把，把她的心血夺走。这个大动作让男人马上止步，不敢再轻举妄动，就怕会激怒她。

男人没有再开口，茫然地又站了一会儿，发现女人始终没有把他放在眼里，最后只好灰溜溜地走了。

这时，智雨才长长地舒了一口气。

商场很静，悠扬的乐声从某间书店传出来，稀落的人群里，再也寻不到男人的踪迹——那个曾经温柔体贴的身影。

二

智雨从来没想过自己会做生意，要不是闺蜜云彩邀约，她绝对不会走上这条路。

看着各种各样的饮品店如雨后春笋般冒起，云彩向她提出了一个大胆的建议，两人便也跟风，在商场租个铺位，也做起冷饮店的生意来。

没想到一开卖生意就红火起来，客人络绎不绝，一波接一波。

当时云彩还兴高采烈地对她说：“看来我们很快可以考虑开分店了。”

听着就让人雀跃。婚后，智雨成了典型的家庭主妇，十几年转眼过去，总感到自己与外界脱节，跟不上时代的脚步，没想到才跨出一小步就看到成绩，怎不叫人沾沾自喜。

能开上店，最大的功臣当然是云彩，是对方在张罗一切。而另一个功臣就非自己的老公凯捷莫属了，要不是他的积极鼓励，又和云彩配合无间，可以说整个店面就是他们两个人撑起来的。而她，坐享其成，只在一切准备妥当后，轻松地围上印着“那一杯·绿”的围裙上阵，成为半个老板娘。

常有人问，你和云彩的关系到底有多好啊？她就会说：“我们从中学就是死党了，在学校形影不离，是‘孖公仔’。”就算后来结婚，对方也顺理成章地成了伴娘。她们的“亲密关系”同样影响着家人，像老公凯捷，两个宝贝女儿，在有什么家庭聚会的时候，总会说：“别忘记叫上你的闺蜜！”“不要忘了叫云彩阿姨。”

读书的年代，云彩在班上的成绩一直都顶呱呱，只可惜家境不好，当大家都顺利上大学的时候，她却只能掉队。但等到一群人从大学毕业出来，她却已经成了职场精英。

可奇怪的是，职位节节攀升的女人，在情感上却始终交白卷。也不知道是她不相信男人，还是男人看到她会自卑。智雨几次撮合都撮合不来。有些事随着年华渐长越来越没有热度，她只能认为对方对感情始终疏离。

生意步入正轨，智雨发现只是单卖冷饮未免有些单调，契约说明店里其实还能卖点甜点或蛋糕。于是，她又去报了几门烘焙蛋糕和甜点的课程，希望为店里添些新意，让顾客除了尝到好饮品外，同时也能吃上精致的绿茶戚风蛋糕或香浓的绿茶椰奶布丁。

她要去上课，就不能每天都准时来店里报到。云彩平时有工作，来店里的时间本来就少。店里虽然聘请了一个小妹，但还是需要有个主要负责人坐镇。凯捷一听，马上说可以解决老婆的难题，即刻又上网为她找来另外一个钟点小妹代替她的部分工作，而自己也在午餐时间常常露面。一个成功女人的背后需要一个能为她撑起半边天的男人，这句话一点都不假。

说来也真巧，自从凯捷在店里出现的次数多了，云彩竟也不时过来。两人在店里合作愉快，有说有笑。忙了一阵，午餐时间过后，凯捷就会自动送云彩回去上班，自己也回到工作岗位上。智雨看在眼里，心里由衷感激，老友和丈夫都同时为自己付出，能有多幸福啊！直到有一次看店的小妹说漏了嘴，说自己曾经在某酒店碰见过两人，她心里第一次有了心结。然后又常听到顾客误会他们俩才是真正的夫妇档，不舒服的感觉就日益膨胀。

女人说到底都是感性动物，对情感的事特别敏感。

感情对云彩来说是绝缘体。凯捷从结婚到现在，都是个尊重妻子、负责任的好老公和好父亲。两人都是自己身边最值得相信的人，绝不可能会出卖自己。

再说，智雨也留意到，两人总是以礼相待，客客气气，一点都没有暧昧。肯定是自己多心了，竟然随便就相信小妹说的几句话，然后莫名其妙地怀疑着，真说不过去。自己不也常常和熟络的男顾客有说有笑，难道这样也该被视为出轨吗？

可内心深处，不知怎的就是没办法释怀，像有一根刺，扎在心里一时半刻也拔不出来。

有一次在饭桌边，她故意问起自家男人对云彩的印象。

男人当下仿佛被她的问题问住了，一时竟不知所措，半天答不上话来。

最后，凯捷狐疑地望向她：“怎么会突然问这样无厘头的问题？”

“很无厘头吗？”智雨故作轻松地耸耸肩。

男人点点头，随即又挠着后脑勺：“既然是你的闺蜜，如果你觉得她好，她就好。”

毫无意义的答案啊！

“太厉害了，跟她在一起，男人永远是配角。”

这样的回答让智雨忍不住扑哧一笑。男人就是男人，永远只想当主角。

看来云彩真不是凯捷会想喝的那杯绿茶。

三

转眼又到云彩的生日，虽然已经过了四十大关，生日会还是要办的。

之前智雨发现对方喜欢上一条有玫瑰链坠的项链，于是偷偷买了，想给对方一个惊喜。

她记得去买项链的时候，售货员殷勤地推销着：“项链、手链是一套的，要么就一起买。”她当时觉得太累赘，云彩是个精简的女人，需要的东西只要刚刚好。

生日宴在智雨家举行，除了他们一家，当然也多请了几个朋友。凯捷自告奋勇当厨师，两个宝贝听说是云彩阿姨的生日，嚷嚷着要布置场地。智雨用她刚学回来的功夫做了一个抹茶千层蛋糕。当天气氛非常愉快，大家还喝了几杯。过了半夜，智雨催促着凯捷把云彩送回家。没想到凯捷竟然把人送到家后第二天才折返，说是醉得不行了，在云彩家的沙发上做了一夜的“厅长”。

智雨还是选择相信二人的。她唯一不高兴的是——既然要留下，为什么不能打个电话或发个简讯通知她，真的醉得不省人事吗？

冷饮店的生意渐入正轨，开始回本了，智雨喜滋滋地盼着有一天云彩会来跟她讨论开分店的事，却发现对方最近凡事都兴趣缺缺，言辞间更是明显地在推搪。

是病了吗？为了表示对好友的关心，她决定乘着某天店打烊后亲自登门拜访。

自从母亲病逝后，云彩就给自己买了间高级公寓。以前挤在逼仄的单房组屋，她就一直想搬家。无奈妈妈习惯了原来的生活环境，说什么都不肯搬离，她才陪伴到对方终老。斯人已逝，一切都在改变，云彩迫不及待地匆匆迁出旧居，住进了一间面海的公寓，从阳台就可以俯瞰东海岸的美景。

犹记得孩子小的时候，智雨也常常带孩子来串门，两个小宝贝对云彩阿姨家的无敌海景羡慕不已，还吵着要住下来。云彩也总是轻易地就满足两个小瓜的奢求，所以孩子们都特别喜欢她。但随着年龄渐长，追求的东西多了，新鲜感不在了，上来的次数变得越来越少。智雨也想着不该影响人家的私生活，平均一年里上来都没超过两次。

智雨没有事先告诉云彩自己会上来，想着如果扑空就算了。

门铃一按响，门马上打开，好像事先知道她会来、守候在门边一样，两人打着照面一时都愣住了。

“怎么……是你？”错愕的表情满满写在对方整张脸上。

“你怎么会病成这个样子？”多日不见，眼前人竟变得如此苍白，仿佛血色已经被抽干，孱弱的身子套着一件粉红色睡衣，像随时都会被风吹走。这可不是那个平时意气风发的云彩啊！

“哦……没事……就是有点感冒……”对方有些失措，完全没在意她，回身慌乱地在沙发边抓起手机。“我……我……先打个电话。”云彩挥了挥手机，径自快速走进房间。

莫非她还约了人上来，自己是不是打扰了？智雨有些内疚，走到客厅的阳台，不远处的海面在暮色下泛着冷硬的灰光，海风一阵又一阵，带着铁锈味的咸涩直冲鼻腔，有种熟悉又有种陌生。

“不好意思，让你久等了。”好一会儿云彩才再出现，明显梳理了一下，把长发盘在头顶上，人看起来精神多了。

“约了别人？”

“不是……”对方拼命摇头否认着，好像非澄清什么不可。

“我看你最近脸色不太好，发讯息给你又不回，所以上来看看。”

“谢谢你，我已经好多了。”云彩的目光飘向一边，看得出心绪烦乱。

“说什么谢，店里的生意忙，我都没时间关注你的情况。”智雨顿了顿，“女强人也是要照顾自己身子的。”

“嗯。”对方点点头。目光好像发现了厨房中岛上的某样东西，忙背着智雨过去收拾。

其实智雨刚才经过厨房门口的时候早就看见了——是一袋中药包。吃中药本是稀松平常的事，至于这样大惊小怪、急着收起来吗？而就在同时，她还发现了一件令她惊讶的事：云彩晃动的手腕上，挂着一条玫瑰手链，那花款明明和自己送的项链是同一个样式的。

是为了配对才买的吗？

“有什么事，可以跟我商量。”智雨按捺住好奇心，真诚地面对好友。闺蜜若有难，她又岂能袖手旁观。

“我真的没事。”对方摆明还在强撑着，或许这也正是她的性格，在别人面前从不承认自己不行。

当晚的气氛有些尴尬，智雨也不明白为什么，以前每次相处都很愉悦，这次却莫名的压抑。

两个人无话可说般地你问一句我答一句，在这种情况下，智雨自然不好提起要不要扩充店面的事，安慰了几句便回家了。

没想到回到家里，竟发现凯捷已经回来了，正歪在沙发上滑手机。

“你不是说今晚要加班，很迟才回来？”

“哦，工作临时不赶就早点回来了。”对方说得轻松，眼神却闪烁不定。

“我去了云彩的家。”智雨刻意提起。

“哦，是吗？”凯捷换了个坐姿，背对着她。

“你知道我发现了什么吗？”

“发现什么？”身体的颤动虽然轻微，但还是能感觉出来的。

“我发现她竟然有一条和我送给她的项链同样款式的手链。”

“这……这很奇怪吗？”凯捷好像没想到妻子提的竟是这件事，回头望了她一眼。

“你说会是谁送她的？”

“我……我怎么知道？”语气结结巴巴。

“又不是你，干嘛紧张？”智雨就是想挑动他的情绪。

“说不定是她买给自己的，你太大惊小怪了。”手机不安分地在他手里切换着页面，像他不安的心情。

“我才没大惊小怪，只是好奇罢了。”智雨把话收回来，直觉告诉她，某些事有猫腻。

回想起云彩打的那通电话，难道就是给眼前的男人打的？

四

不安的心情让智雨感到懊恼，好几次在做甜点的时候都失了手。

幸好前阵子推出的抹茶南瓜仔曲奇颇受顾客喜欢，吸引了一批回头客，还有人来洽谈合作商机，让她受宠若惊。她明白机不可失，错过了就错过了，不会有回头路。可现在店里的事都是自己一手包办，云彩不理会，凯捷也开始频频找借口不出现，她只能孤军应战。

做生意本来就不是自己的强项，现在还要和人家谈细节、讲价钱，智雨只感到过程磕磕绊绊，并不是那么得心应手。

这份生意上的小满足填补不了家庭的空寂感。因为男主人的沉默寡言，气氛变得冷飕飕。有时智雨想回家和大家分享工作上的喜悦，最后竟发现失去了兴致。家里的空气是令人窒息的，还越来越浓稠，压得人透不过气。

一个周末的休息日，智雨试图打破这种压抑的氛围，主动下厨为孩子准备她们最喜欢吃的可乐鸡扒。

厨房的炸锅已经热了很久。她站在灶前，手上的鸡扒却迟迟没有放入锅里。她发现自己又失神了。

突然身后传来声响。她本能回头，只见凯捷不知什么时候已经站在那里，肩膀塌着，双眼无神。

智雨吓了一跳，手一松，鸡扒滑入炸锅，“哧”的一声响。

油星猛地炸开，持续不断的爆裂声一下一下地响着，像在替谁心跳。

凯捷终于动了动嘴唇。

“有些事，你早晚要知道……”声音很低，怕被谁听见似的。

智雨没有回头。她不敢回头面对现实，只能盯着锅里的鸡扒，边缘渐渐卷起，颜色一点一点变深。

“其实……我和她……我和云彩……”

心里咯噔一声，她感觉空气一下子变得沉重，像压在胸口，更仿佛要逼使身处其中的人患上幽闭恐惧症。

鸡扒在炸锅里继续发出噼噼啪啪的声音，是事前功夫准备得不足，没有把水分吸干才会出现这样的情况吧！可情感呢？智雨怎么都回想不起两人的感情曾经发生过变质，他不是不想当配角吗，为什么又会一脚踩进去？

“多久了？”她逼着自己开口，感觉那几个字沉得发不出来。

“我……也记不清了。大概……从她搬家那段时间开始。”

“搬家”这个词轻轻落下，却像有什么在她脑子里突然断裂。

——那时候，她忙着照顾孩子、忙着做家务、上超市买菜。

——那时候，她还一遍遍催促凯捷：“她一个人不容易，你要多帮帮她。”

原来，是这样促成的，是自己把人推过去的。

她忽然觉得很可笑，可带着伤痛的笑，怎么也笑不出来。

炸锅里的鸡扒开始散发出一点焦味。

“她最近怀孕了。”凯捷像是被逼到死角，摊出了最后一张牌。

如果不是怀孕，自己还会继续被蒙在鼓里！

那天看见的那一袋中药包浮现眼前，当时如果追根究底，是不是就能早点获知真相？

“医生说她身子弱不能打掉，而我又不想让她一个人承担……”好尽责的一个男人啊，他本来就是个好男人，只是没想过感情要与人分享。

“我希望你……能成全我们。”

她赶紧把快要炸焦的鸡扒捞了上来。

成全？自己竟然要为别人的烂摊子买单，说出去简直是天大的笑话。

“放心，这个家，我还会照看，孩子我也会照顾，我没有想要逃避责任。”

“这个家？”她正视着他，想看清楚眼前这个男人，到底还骗了自己多少？

“我知道你一时不能做决定，你可以想想……不用现在给我答复。”他说完，退了一步，又退了一步，最后转身离去，脚步很轻。

智雨只感到心被胡乱践踏着，太沉重，太沉重。

五

得知云彩流产的消息时，智雨正低头揉着面团。那一瞬间，她心里竟泛起一丝近乎卑劣的窃喜。她明知这念头阴暗、缺德，却像上瘾般任由它在心头滋生。

凯捷搬走的那天，家里很静，两个孩子探头探脑地张望，似乎还不明白大人之间到底发生了什么事。这原本温馨美满的家，在那一刻彻底崩裂，掉落了满地的碎片。

幸好，再不堪的家也是可以撑起来的。孩子渐渐习惯了家里没有“爸爸”，智雨也习惯了电灯或水龙头坏了要自己想办法修理，再不行的时候，就打电话请人上门修理。

男人回来求过几次，带着一种被生活消磨后的颓丧。他坚持要离婚，可智雨决定吝啬到底。她就是要他们永远名不正、言不顺。她要他们的深情，永远只能在阴影里发霉。

“你想带走一片云彩，我偏偏要把她留住。”

她也同时留住了“那一杯·绿”的店名。以前觉得碍眼，习惯了其实觉得也没什么，起码它提醒着她，在名为生活的过山车里，她没有被甩出去，而是稳稳地抓住了方向盘。

午后的冰饮店，一个客人推门而入。

“一杯抹茶拿铁，带走。”

“要不要试试新口味的甜点？抹茶芝士麻糬。”智雨抬起头，露出一个职业而又从容的微笑。她熟练地拨开冰块，金属长匙撞击杯壁，发出清脆的叮当声，在商场里回旋……