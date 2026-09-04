【苏州当代美术馆开馆特辑】

2026年初被中国文化和旅游部评选为“东亚文化之都”的苏州，8月30日正式向公众开放打磨三年的苏州当代美术馆，以“苏州正当美”主题拉开为期四个月的开馆艺术季，推动世界优秀文化的互鉴互赏。

为期四个月的开馆艺术季，苏州当代美术馆将带来百场艺术走进公众的艺术活动。（苏州当代美术馆提供）

苏州当代美术馆坐落于新中政府间旗舰合作项目——苏州工业园区的金鸡湖右岸，总建筑面积5.95万平方米，展厅面积约1.13万平方米，是中国经济蓬勃的长三角地区体量最大的当代美术馆。

一座姑苏城，半部江南史。苏州素来以园林、苏州博物馆为世界游人所熟悉，虽说苏州早于1927年已启动筹建苏州美术馆、掀开中国近代美术馆事业的序幕，但要在只有30多年成长跨度的苏州园区，专门为美术馆安一个“家”，离不开体制机制创新。

记录苏州当代美术馆从概念萌芽到建设落成点滴的《当代之美》一书披露，2021年金鸡湖东岸一片63.5万平方米的土地在结束商业使用被收回后，园区管委会讨论决定，把地块属性改为公益性质的科教文物用地，由园区管委会统筹项目推进，财政出资，园区国企新建元集团负责代建，并组建专业团队负责日常运营。

苏州园区三十余载开发建设累积的经济硬实力毋庸置疑，苏州经济总量更在中国地级市中领跑。五年前的规划决策，意味着苏州进入文化软实力升级，也向苏州规划的“2035年建成享誉全球的高端化产业高地，成为国内外专业服务、时尚消费和文化交流中心”的目标，迈出关键一步。

不做“别人餐桌上的春卷”

经过多方比稿，园区最后确定由丹麦BIG建筑事务所设计。BIG创办人比亚克·英格斯（Bjarke Ingels）8月29日在苏州当代美术馆开馆艺术季启幕仪式上，向包括江苏省委常委、苏州市委书记范波，市委副书记、市长王维等在内的海内外约200位嘉宾，介绍苏州当代美术馆的建筑设计。

比亚克和团队从苏州园林的“移步换景”中获取灵感，让九个独立展馆通过丝带状连廊串联，让苏州市民和游客不需要通过场馆、直接穿过馆外的石径，散步到金鸡湖畔。

丹麦BIG建筑设计事务所创办人比亚克·英格斯为了苏州当代美术馆项目，来苏州不下十次，也对中国建筑质量和速度有了新的认识。（顾功垒摄）

他接受《联合早报》访问时说，苏州当代美术馆实践“包容”“开放”的特质，让游人不经意走入迷宫般的曲径，但行至湖岸看到摩天轮、飞翔雕塑等滨水湖景时豁然开朗，在美术馆里游园的沉浸式体验很好；而在项目推进过程中，他也亲身体会到本土团队如何借地取材，兼顾质量与速度，令人印象深刻。

苏州当代美术馆执行馆长王晓松接受媒体访问时指出，苏州当代美术馆跳脱皇家园林或博物馆有“主入口”或围合的格局，强调人与空间的和谐相处，一开始就是为公众参与而生。

他说，苏州当代美术馆会依托城市气质走出差异化路径，一方面集中做强全球经典艺术、中国当代艺术、科技艺术，另一方面做实公共美育，“不想成为别人餐桌上的春卷”，但更清晰的定位还在不断思考探索中。

毕加索版画真迹和苏州出版“对话”

这一思路在开馆艺术季得以落地实现：特展“毕加索及其影响的世界”以毕加索“沃拉尔组画”100幅蚀刻版画真迹为原点，向后延伸至大卫·霍克尼、赵无极、乔治·康多等欧洲、亚洲、美洲等地的艺术家，突出世界与中国和苏州的关联。

“沃拉尔组画”是毕加索在1930至1937年创作的版画，被誉为“二十世纪版画的巅峰之作”，也是这位艺术大师的“纸上自传”。

“毕加索及其影响的世界”是苏州当代美术馆开馆特展。（苏州当代美术馆提供）

王晓松介绍，毕加索和布拉克开创的立体主义，对中国影响巨大，无论是版画还是绘画，艺术背后有着文化生产的关系。

苏州当代美术馆执行馆长王晓松认为，美术馆不是一个“点”，而是一连串不断发生的动作，需要美术馆不断探求，以及整座城市的关心与介入，才能发展壮大成为一个“生命体”。（顾功垒摄）

苏州在明清时期曾是中国重要的图书出版中心。他说：“美术馆做项目要‘在地化’，将展览与中国发生的事情、中国人关心的问题、对过去的审美思考、对未来的文化诉求，紧密相连。”

北京画院院长吴洪亮和团队考察草鞋山遗址后得到启发，从时间叙事上截取6000年、3000年、600年和30年四个概念，策展“亘：艺术的穿越方式”，透过“亘”字中的“二”和“回”，叩问天地，把中国艺术观念的虚实相成、幻真交织和园区科技时尚的“在地感”表达出来。

新加坡籍艺术家赵仁辉的影像装置《都市荒野侦探》，就是把2024年花数月拍摄的苏州废弃密林、池塘、黄鼠狼等编辑成13组屏幕画面，探讨人与自然的关系。

把几千年苏州文脉古韵和园区新声比作“双面绣”，中国美术家协会主席范迪安8月29日在苏州当代美术馆开馆暨艺术季启幕仪式上致辞，希望苏州当代美术馆不断积累优秀藏品，让艺术走进城市、走进生活，走进人心，使美术馆真正成为公众亲近艺术、感受美好的精神家园，也为中外文明交流互鉴搭建平台。

【本文由苏州园区呈献】