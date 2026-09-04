本地古乐团红点巴洛克将首次与英华初院校友合唱团（ACJC Alumni Choir）合作，不设台上指挥，由艺术总监朱舒訸（Alan Choo）从首席小提琴位置带领合唱团与古乐团，演绎泽伦卡（Jan Dismas Zelenka）和夏庞蒂埃（Marc-Antoine Charpentier）等17至18世纪巴洛克作曲家的作品。

古乐团体红点巴洛克2024年与杨秀桃音乐学院管弦系与声乐系师生同台，演出巴赫《复活节》清唱剧。（乐团提供）

“From Darkness into Light”（从黑暗进入光明）音乐会将在维多利亚音乐厅举行。朱舒訸说，他通过红点巴洛克董事会成员、也是ACJC校友合唱团指挥的许明丽（Valarie Wilson）认识合唱团，此后听过他们两场演出。“他们的演出水准，以及舞台上的热情给我很深的印象。”

更重要的是，他听到合唱团演唱文艺复兴时期作品，留意到他们对早期音乐风格的处理。这次演出的泽伦卡和夏庞蒂埃作品，对演唱风格有特定要求，因此乐团希望寻找已有早期音乐经验的合唱团合作。

许明丽负责合唱团前期排练，正式演出时则加入合唱团演唱，朱舒訸从首席小提琴席带领全场。朱舒訸说，这样安排反而贴合巴洛克时期的演出传统。现代意义上的指挥当时尚未出现，乐团往往由首席小提琴手或键盘乐手带领。

介绍本地罕见巴洛克作品

音乐会以泽伦卡C小调《垂怜曲》（Miserere）和夏庞蒂埃《感恩赞》（Te Deum）为重点。朱舒訸认为，红点巴洛克除了以古乐器演奏巴赫《勃兰登堡协奏曲》、维瓦尔第《四季》等经典作品，也愿把较少在本地出现的巴洛克作品介绍给观众。

两首作品在情绪和声音上形成强烈对照。《垂怜曲》开场以低音乐器持续的附点节奏，加上中提琴和双簧管不断脉动的音型，铺出沉重的悲剧感，再引出合唱“天主，求你垂怜我”的呼喊。作品同时结合巴洛克音乐强烈的戏剧修辞，以及文艺复兴复调音乐较古老的声音。

《感恩赞》则从另一端展开，以D大调、小号和定音鼓的辉煌号角声开场。夏庞蒂埃不断通过配器改变音乐的空间感：描写天使时，以直笛和双簧管伴随人声，并抽掉低音乐器，让声音仿佛悬在空中；内省的独唱段落改由两支中音直笛伴奏；庆典性的歌词回来时，小号与定音鼓再度加入。

音乐会还将演出泽伦卡“Simphonie à 8 concertanti”及拉莫（Jean-Philippe Rameau）的《夏康舞曲》。

▲红点巴洛克x英华初院校友合唱团：From Darkness into Light

9月13日（星期天）傍晚5时

维多利亚音乐厅

票价：28元至58元

购票： shorturl.at/b5hBb

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