科学与诗歌，理性与感性，能否被同时阅读？新移民诗人王建刚将于9月19日举行诗集《我搬进鸟的眼睛》发布会，与本地写作人林高和李宁强对谈，分享创作与生活中的多重体验。

这是王建刚继首部诗集《小人物 大世界》出版12年后推出的新作，新书收录两百多首诗歌，分为亲情、岛国、思想、旅游和诗论五辑，部分作品曾发表于《联合早报》等报刊。诗集从日常的人与事出发，写下诗人触动的瞬间，也以陌生的目光回看熟悉的生活。书名所说的“搬进鸟的眼睛”，是一次远近视角的转换，也是自我与世界关系的重新定位。

拥有南洋理工大学哲学博士学位的王建刚，目前任新加坡科技研究局资讯通信研究院首席科学家，曾获第五届方修文学奖诗歌组优秀奖。发布会上，他将与林高、李宁强探讨写诗的意义，科学工作者与诗人两种身份如何彼此照见。他们也会辨析新移民的目光，如何发现新加坡风景中熟悉而陌生的面貌。活动由热带文学艺术俱乐部主办。

▲《我搬进鸟的眼睛》新书发布会

2026年9月19日（星期六）下午2时至4时

新加坡南洋孔教会（Guillemard Rd 511 Grandlink Square #02-35 S399849)

入场免费，但须报名：bit.ly/4gxcpsX，或Whatsapp至91721884。