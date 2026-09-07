新加坡作家协会出版的《新华文学》第105期已面世。本期以“桥”为主题，作者们从不同角度书写连接与抵达，把婚姻、家庭、过去与未来，变成通往彼岸的一座桥。

第105期主编毛丽妃说：“这一期喜见众多新生代作者的参与，不约而同通过各种角度诠释‘桥’的另一定义。岁月悠悠，我们都是行色匆匆的旅人，却又何幸能在《新华文学》这座桥上相遇！”

本期也收录第七届新华青年文学奖微型小说比赛的18篇获奖作品，以及作协小说讲堂学员作品。《新华文学》每册定价18元，可在友谊书斋、友联书局、草根书室、未完成书店等书店购买。

《新华文学》第107期将推出“在水一方”主题专辑，欢迎小说、散文、诗歌等各类作品投稿。主题词出自《诗经》的“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”在感情愈趋快餐化、程式化与物质化的当下，“伊人”也许是难以触及的意中人，一缕飘忽的花香，或一抹悬于夜空的月光。它所指向的，也可以是对理想、信念、亲情、友情及美好事物的执着追寻。

无论是爱情相思，还是对美好事物的追求，皆可化为文字。来稿限3000字以内，截稿日期为2027年2月15日，投稿请电邮至《新华文学》编辑部：contact@singaporewriters.org.sg。