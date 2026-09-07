隶属于三江会馆的三江梨园社已迈入第十个年头。今年又恰逢越剧诞生120周年，三江会馆在新加坡成立120周年。几个时间节点相遇，第四届“越剧流派艺术展演”在新加坡华族文化中心拉开帷幕。七出折子戏横跨不同流派，两小时的演出既反映越剧长于抒情的特色，也让人看到本地越剧团的成长。

题材离不开“情”字

七个折子题材不同，从《梁祝》《碧玉簪》等经典，到移植自昆曲的《牡丹亭》以及取材自朝鲜故事的《春香传》等，几乎都离不开一个“情”字。越剧的魅力正在于此：未必要有宏大叙事和尖锐冲突，却善于从细小的情境中挖掘内心戏。

《碧玉簪·三盖衣》中，李秀英受丈夫猜疑冷落，寒夜见丈夫睡着，却又不忍他受冻，一次次上前为他盖衣。扮演者王平是梨园社较有经验的演员。一个简单动作被不断重复，人物欲近还退、既怨又怜的心理被准确地表现出来。除了通过唱段层层描绘心情，她还以碎步、停顿、转身和眼神的变化，将人物的犹疑外化为动作，让人看到越剧如何从细微处描摹人物情感。

《双玉蝉·菱花镜》则把这种细腻推向悲剧。曹芳儿含辛茹苦18年，镜前忽见白发，青春流逝与命运悲凉都集中在这一瞬间。胡春燕这次的表现不俗。前几年的越剧汇演中，她的唱功和做功还稍显稚嫩；去年在《西厢记》中扮演红娘，已渐入佳境。这次独挑《菱花镜》，从照镜时的惊愕到回首往事后的悲怆，眼神、表情、身段与唱腔已能形成较完整的情绪推进，不难看出她在戏外所下的功夫。

小演员让人眼前一亮

当晚获得观众热烈掌声的要数《春香传·爱歌》。饰演春香和李梦龙的两位小演员分别只有13岁和15岁。对初次登台的少年演员而言，两人的表现令人眼前一亮，扮相清秀，表演自然。饰演李梦龙的张孙瑜，嗓音响亮，颇适合徐派唱腔。表演中适当融入朝鲜舞蹈动作，两人配合顺畅；浪漫的唱词配上清新大方的表演，使舞台上洋溢着青春气息。

从有多年经验的中年演员，到不断成熟的青年演员，再到这些第一次登台的少年，三江梨园社的演员队伍逐渐形成层次。越剧在本地能够如此薪火相传，应该是梨园社成立十年来最值得欣喜的成果之一。

多次扮演小生的方智娴，唱腔和基本身段已有一定基础，在《沉香扇·书房会》中与王平搭档，颇能表现人物前后心境变化。开场《梁祝·回十八》中，若能更投入人物情感，通过神态和身段把梁山伯得知真相后的惊喜表现得更充分，人物形象会更加丰满。

男演员反串老旦有特色

《赖婚记·劝女》是母女之间的一场争吵，矛盾集中。男演员汪端瑞此次反串母亲，别有一番韵味。这个角色属老旦，汪端瑞的处理喜剧色彩稍浓；团长李丰此前在其他场合也曾扮演过这个人物，更侧重表现母亲的苦心。两人演绎各有特色，汪端瑞自带诙谐，赢得现场观众的笑声和掌声。

李丰这一次与导演张莉亲自粉墨登场，上演压轴戏《牡丹亭·幽媾》。李丰这些年在舞台上塑造过祥林嫂、崔莺莺等不同女性形象，这次以杜丽娘亮相，人物跨度大，举手投足间也显出较为从容的舞台经验，为这一经典人物带来自己的诠释。张莉多次任导演，这回是首次登台，其扮相俊朗，嗓音和唱腔条件俱佳。两人服装色彩协调，视觉上颇为赏心悦目。昆曲《牡丹亭》本就以细腻婉约见长，移植到同样擅长抒情的越剧舞台，两种艺术气质相融。

七个折子之间没有情节联系，主办方采用“演出加导赏”的方式，在节目之间介绍剧情以及不同越剧流派，这一安排很有必要。不过，对于大部分本地观众而言，流派名称本身并不能直接转化为欣赏经验。

越剧流派众多，本地观众大多并不熟悉。这次导赏缺少相应的文字信息，对各流派艺术特色的介绍也稍显泛泛。对于一个业余剧团而言，演员大多并非职业演员，自然也很难以专业流派传人的标准要求。导赏除了介绍流派，不妨提供更具体而易于理解的欣赏提示，同时适当介绍剧情、演员背景以及幕后排练经历，或许更能帮助普通观众进入越剧的艺术世界，也让人看到业余演员在每一场演出背后所付出的时间与心血。

（作者是教育工作者）