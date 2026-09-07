每个人都有属于自己的阅读记忆与收获，新加坡社科大学中文系罗福腾教授将在雨书房第八场“书里书外——名人读书”系列讲座上，分享他的阅读经历。

罗福腾来自中国山东，长期从事语言学的教学与科研，在语言学旗舰学报发表论文六十多篇，出版专著、词典、教材十多部，与已故郭振羽教授合著的专著《多元和统一：新加坡的语言与社会》获选《亚洲周刊》2022年全球华人十大好书（非虚构类） 。

他在少年时期面临文化凋零、书籍匮乏的处境，少有儿童文学可供消遣，更无武侠小说可供遐想。在这样的阅读荒原中，只能依靠字典、词典及大学语法教材来填补精神需求。那些在常人看来枯燥乏味的工具书与专业书籍，成为他反复翻阅、乐此不疲的精神食粮。未曾料到这种非常规的阅读经验，不只培养了他对语言文字的兴趣，也悄然铺就了他日后投身学术研究的道路。

本场活动的对谈嘉宾为新加坡社科大学中文系主任李伟雄博士，主持人是吾庐俱乐部总经理王虹宇。

▲罗福腾：阅读从字典开始——我的求学与职业之路

9月20日（星期日）下午2时至4时

地点：国家图书馆16楼观景阁

报名链接：bit.ly/4idfI9N