▲《来自远方》

9月11日至27日（场次见购票网址）

维多利亚剧院

票价：40元起

购票：bit.ly/4ygcx62

曾获得奥利维尔奖的加拿大音乐剧《来自远方》（Come from Away），改编自九一一恐怖袭击事件后的真实故事。彭魔剧团将以这部关于集体、同情心，以及陌生人在危难之际彼此扶持的作品，作为谢幕之作，为16年旅途画下句点，同时重申剧团初心，相信戏剧的力量在于激发同理心，挑战固有观念，使人们跨越差异，彼此相连。

《来自远方》是彭魔剧团副总监许子炤执导的第一部音乐剧。原著由艾琳·山可夫（Irene Sankoff）和戴维·海因（David Hein）共同编剧、作词和作曲，讲述了九一一事件后，美国关闭领空，导致38架载有近7000名乘客的国际航班被迫改道，在加拿大小镇甘德（Gander）紧急降落。在几乎毫无预警和资源匮乏的情况下，甘德及周边社区居民腾出学校、家园和公共场所，为这群素不相识的陌生人提供衣食、住所与慰藉，帮助他们度过全球动荡时刻。

距离震惊全球，改变国际局势的九一一事件已经过去25年，这部音乐剧超越悲剧层面，着重探讨人类面对危机时的反应。

彭魔剧团联合艺术总监彭耀顺和崔希（Tracie Pang）认为，即使相隔国籍、信仰和文化等差异，人们依然有保护和关怀他人的本性。“这部音乐剧以简单形式呈现出人性光辉，包括正直、同理心、社群意识、为陌生人行善，希望这部优美且具有生命力的音乐剧能给观众带来反思。”

与单一主角为中心的音乐剧不同，《远道而来》由群戏演绎，演员们共同扮演多个角色，在甘德居民、乘客、飞行员、志愿者和家属等角色之间切换，共同承载着整部剧的叙事和情感。演员阵容包括蔡昀娟、林友明、刘伟安、曹崇敬、Candice de Rozario、Rebekah Sangeetha Dorai、Sheila Francisco等。