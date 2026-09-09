中国钢琴家付宁将在滨海艺术中心举办“四百年琴音回望”音乐会。她不只演奏，还将在每首作品演奏之前亲自导赏，以八首作品串起从巴洛克到近现代的钢琴音乐发展史。

付宁说，这场音乐会不是把音乐史压缩成两小时，而是希望给听众一把“尺子”：面对同样的黑白琴键，不同时期的作品究竟该听什么。

“即使是钢琴主科学生，也未必说得清怎样才算弹得好；没有受过专业训练的听众面对古典音乐，距离感就更大。”她指出，如今已是人工智能时代，人们通过大语言模型很容易获取作曲家生平等历史背景，因此她更想从演奏入手，说明不同时期的音乐语言及聆听重点。

这一导赏演奏会系列经过多年打磨，成熟版本于2023年在马来西亚新山首演，随后带到澳大利亚墨尔本和韩国首尔。新加坡场首次把两晚内容浓缩成一场，选曲因而成为第二次取舍。

付宁介绍，“四百年”其实从1685年算起。这一年，巴赫、亨德尔与斯卡拉蒂三名巴洛克时期重要作曲家同年出生，付宁以此为象征性起点。她认为巴赫不能缺席，因此选奏《平均律钢琴曲集》第二册第二首；古典时期则以海顿、莫扎特和贝多芬的作品，呈现钢琴音乐语言逐步扩展的过程。肖邦代表浪漫时期，德彪西《欢乐岛》把听众带入20世纪，最后由张朝《中国之梦》收尾。

付宁还小小“剧透”一下：在演奏巴赫时，她会把手机放在琴弦上，用现代钢琴模拟早期键盘乐器的音色。虽然不能这样演奏全曲，却可以让听众感受那个时期的音色概念。

先讲后弹提供聆听抓手

付宁选择先讲后弹，是希望观众带着一些“提示”进入音乐，为聆听过程提供一些“抓手”；导赏也先缩短舞台与观众的距离，再把想象空间交还给音乐。

这把判断演奏的“尺子”，来自她自己不断修正的学习经历，以及多年的教学经验。她从小入读沈阳音乐学院附中，大学就读中央音乐学院，曾赴法国巴黎国立高等音乐舞蹈学院进修，如今任教于沈阳音乐学院。

付宁回忆，大学师从李其芳教授后，她改变了触键和发力方式，使声音变得更自然松弛，也更有层次；2018年赴法国深造后，她对法国印象派音乐的理解也被推翻。

她过去以为德彪西应该弹得朦胧，声音仿佛“蒙一层纱”；老师却要求她听清前一个音的回声，再弹下一个音。色彩来自清楚的声音及彼此之间的连接，而不是用踏板把音响混成一片。这成为她法国求学期间的重要收获。

付宁也透露和家人近日定居新加坡。此前她曾在维多利亚音乐厅举办独奏会，也多次担任本地音乐节的评委。她说新加坡多元种族的文化氛围，带给她充沛的艺术灵感。

▲四百年琴音回望：付宁钢琴独奏音乐会

9月11日（星期五）晚上7时30分

滨海艺术中心音乐厅

票价：38元至268元

购票：sistic.com.sg/events/funing0926

（导赏将以中英双语字幕或实时翻译形式呈现）