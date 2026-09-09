新加坡华乐团庆祝成立30周年，星期日（9月6日）举行答谢晚宴暨音乐会，邀请超过300名捐款者、新加坡华乐团乐友、合作伙伴和支持者到场。今年晚宴一改往年的筹款形式，以音乐答谢各界30年来的支持。

晚宴在新加坡丽思卡尔顿美年酒店举行。新加坡华乐团赞助人、国务资政李显龙担任主宾，荣誉国务资政吴作栋伉俪，以及文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆也出席活动。

新加坡华乐团今年以“回顾·回馈”为主题，推出为期六个月的30周年特别乐季，通过音乐回顾发展历程，并向一路支持乐团的乐友、合作伙伴及社会大众致谢。

李显龙在献词中说，新加坡华乐团过去30年来，凭借艺术水准、创新精神和社区参与，丰富我国文化生活，加深公众对华乐的认识与欣赏，展现新加坡独特的多元文化特质。

他说：“正是他们的远见、奉献与慷慨支持，让华乐团不断成长、创新并蓬勃发展，丰富我国文化生活，并以音乐启迪一代代听众。”他期待乐团继续以音乐感动观众、培育人才和凝聚社区。

华乐团主席吴绍均说，乐团30年来的发展，有赖不同年代的艺术工作者和支持者共同促成。他指出，各界对音乐力量的信念，使乐团得以持续成长和创新。展望未来，乐团将继续培育人才，推动华乐发展，深化社区参与，为下一代创造有意义的音乐体验。

晚宴嘉宾使用SCO30限量Treble Boost键帽，参与演出中的互动环节。（取自新加坡华乐团官网）

晚宴不仅回顾乐团走过的历程，也让宾客参与其中。首席指挥郭勇德带领乐团呈献特别策划的音乐会，演奏具新加坡特色作品和多首耳熟能详乐曲。部分节目还加入互动环节，邀请宾客与乐团共同演出。

庆生环节中，重达82公斤、以华乐扁鼓为造型的蛋糕亮相。李显龙与乐团董事一同切蛋糕，乐团现场演奏《生日快乐，SCO！》，并以《花好月圆》为晚宴画下完满的句点。

乐团也以代表性乐器“堂锣”为灵感，制作30周年纪念品赠予捐款者。纪念堂锣由上海民族乐器一厂赞助，宾客另获赠Little Treble Makers毛绒公仔及Treble Boost键帽。

新加坡华乐团成立于1996年，并于1997年举行首场音乐会。乐团在传承传统华乐的同时，不断吸收南洋文化元素，发展具有本地多元文化特色的华乐表达。目前，乐团拥有超过80名音乐家，是我国唯一的专业国家级华乐团。除了舞台演出和海外巡演，乐团也通过社区音乐会、学校艺术教育计划和户外演出，把华乐带给不同年龄和背景的观众。