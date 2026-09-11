适逢新日建交60周年，以及新加坡留日大学毕业生协会（JUGAS）成立55周年，协会主办“一台两戏双偶艺”，与2026年华族文化贡献奖团体得主猴纸剧坊，共同呈献双文化演出。这场演出汇集日本德岛的“阿波人形净琉璃”，以及新加坡传统布袋戏，让两门历史悠久，并且同属非物质文化遗产的偶戏艺术，同台竞辉。

太夫与三味线共同演奏的音乐被称为“净琉璃”，德岛演出的人偶净琉璃被称为“阿波人形净琉璃”，与歌舞伎、能乐并称为日本三大古典艺能。平成座剧团成立于1989年1月21日，恰逢平成元年，因而命名为平成座。成立的缘起，来自德岛市川内町的“十郎兵卫宅邸”。作为“阿波人形净琉璃”的核心传承与表演空间，主理人意识到说唱者“太夫”与三味线乐手的传承者日益减少，集结一群有识之士，保护传统艺术，着力培养新生代演艺人才。这支以太夫、三味线和人形木偶三大要素为核心的偶剧团因而诞生。

日本偶剧团“平成座”成立于1989年，以太夫、三味线和人形木偶为三大要素。（平成座提供）

经典剧目演绎母性深情

平成座这次将带来《巡礼歌之段》，故事讲述江户时代德岛藩内一场政治纷争之中，一名家臣的佩刀遭人盗走。为追查此事，阿波人十郎兵卫与妻子小弓隐姓埋名，乔装为盗贼，寄居于大阪玉造一带。某日，女儿小鹤身披巡礼装束，一路寻访父母而来。小弓虽认出亲生女儿，但此刻若暴露身份，恐给小鹤带来不测之祸，只好强忍心中激荡，任女儿离去。然而，当小鹤的巡礼歌声远远传来，小弓再也压抑不住母性深情，悄然追随而去。这片段将母爱刻画得淋漓尽致。

平成座团长藤本宗子指出，人形净琉璃以人偶为主角，操作者都身穿黑衣，彻底融入“无”的境界。（平成座提供）

平成座团长藤本宗子（艺名为竹本友幸）受访时说，《巡礼歌之段》是德岛人形净琉璃的经典剧目，平成座在巴西公演时也选择了这部作品。“剧目中流淌的‘父母思子，子念父母’之心，相信是世界共通的。”她也分享本剧有趣知识：“顺便一提，缝纫场景中使用的和服，是我67年前的婴儿和服。”

改编名著打动人是第一步

猴纸剧坊则将演出《西游之盘丝洞》，从唐僧师徒四人的西行旅途说起。当四人行至盘丝洞，师徒遭遇狡诈的蜘蛛精布下蛛网将唐僧困住。孙悟空如何通过巧思妙计，救出师父与师弟？尽管故事启发自中国经典四大名著，布袋戏也是传统艺术，但猴纸剧坊艺术总监何家伟强调，这次演出是当代改编。

《西游之盘丝洞》是对中国四大名著之一《西游记》的当代改编。（猴纸剧坊提供）

何家伟认为，人与妖之间并不是非黑即白，妖精不一定生来就是邪恶、要吃人的，以科学的角度来说，蜘蛛可以消灭害虫，却被一些人憎恶而赶尽杀绝。“即使结果必须是惩恶扬善，也可以采取折中的办法，留有余地。”他希望在经典故事中带出现代社会的价值观，拉近孩子与传统布袋戏之间的距离。故事能够打动人是第一步。

团员年龄跨越16至82岁

藤本宗子说，剧团组建了青少年俱乐部和德岛市川内北小学的人偶净琉璃俱乐部，致力传承偶艺，因此这次演出能由16岁至82岁的团员共同呈献。

十郎兵卫宅邸现任馆长佐藤宪治提到，阿波人形净琉璃的核心是叙述故事的太夫。太夫一人须分饰多角，既要描绘故事的情景，又要说出所有登场人物的台词。三味线则不仅表现人物的心情，还通过丰富多变的音色来演绎下雨、刮风等自然景象，乃至故事的氛围与温度感。

藤本宗子则说，在人形净琉璃中，人偶才是主角，所有操作者都必须穿着全身黑衣，彻底融入“无”的境界。有说法称“足部操作须锻炼十年，左手操作须再锻炼十年，主操作须锻炼一生”，足见其难度之高。操作者须聆听太夫的叙述来操纵人偶。由于一尊人偶由三人操作，三人也必须心意相通，配合默契。而太夫作为讲述故事的人，运用自然嗓音，在没有五线谱的情况下，通过师父口传心授的方式传承。“过去也曾尝试用英语讲述，但与三味线无法配合，难以实现。”

演出前设导赏环节

何家伟提到，猴纸剧坊在传承中华传统布袋戏之余，也尝试新的元素，其中也包含东南亚风格，凸显新加坡特色。他说：“我们两团都用偶来讲故事，必须让观众能够相信，偶是活的。”相较人形净琉璃高度配合太夫演绎，何家伟认为布袋戏演绎者的角色诠释更为独立、深入。

猴纸剧坊将在“一台两戏双偶艺”演出《西游之盘丝洞》布袋戏。（猴纸剧坊提供）

本次演出前将设有导赏环节，介绍两种偶戏形式，演出期间亦将投射字幕，帮助观众深入理解和欣赏。为此专门前来新加坡，负责演前解说的佐藤宪治说：“在那些长久以来被传承下来的传统事物中，深深蕴含着该国人民的情感与感性，也体现了当地人们所珍视的价值观。通过同时欣赏两国各具特色的传统偶剧，是个了解彼此文化差异与共性的绝佳机会。我期待这不仅仅是表面上的理解，而是通过触及彼此的精神气质与价值观，从而产生更深层次的联结，进一步加深两国之间的联系。”

▲一台两戏双偶艺

9月12日（星期六）下午2时、晚上7时

新加坡艺术学院剧院（1 Zubir Said Drive S227968）

票价：20元起

购票：yourtessera.com/e/one-stage-two-traditions

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