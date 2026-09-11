▲阿德话狮城：月缘

9月19日（星期六）下午3时、晚上7时30分

新加坡华乐团音乐厅

票价：30元

购票：sco.bigtix.io/booking/co190926

新加坡华乐团首席指挥郭勇德再度化身“阿德”，透过华乐、戏剧和互动环节，带领观众穿越回到古早年代的牛车水，在同一轮月光下回望移民历史，感受不同文化在本地交会的中秋情怀。

《阿德话狮城：月缘》是“阿德”系列第六部作品，也是这个角色自2018年以来阔别八年再度登台。该系列曾以不同角度探索新加坡的历史文化，包括新加坡老街街名背后的故事、本地街戏风情等。

郭勇德将一边执棒，一边以“阿德”身份贯穿剧情；八名华乐团独奏家除了演奏，也化身为故事人物。节目由文化与历史研究者李国梁参与资料研究。

音乐会分为四个篇章。在“话说当年”篇章中，阿德回到华人先辈漂洋过海，当人力车夫和苦力的年代，演奏《星岛掠影》中的《牛车水》选段及《漂洋过海》。在某个八月十五的奇特月光照耀下，他又“时空穿越”到现代，到民众俱乐部当义工，结识新朋友。这段曲目包括《城里的月光》及《环岛行》。

“望月思乡”篇章以不同“月曲”串联共同的思乡情怀，包括二胡二重奏《摇摆二泉》，以及将广东经典旋律改编成轻快波萨诺瓦风格的《彩云追月Bossa Nova》。华乐团笙演奏家郑浩筠特别为音乐会创作的《加冷暮月》也将首演。作品以新加坡最长的河流加冷河为灵感，并取材自《月圆曲》《彩云追月》和《月光光》等粤乐旋律。

最后一个篇章以冯国峻创作的《奔月》展开。现场观众可参与猜灯谜，从与新加坡经典歌曲有关的谜题中找出答案，再由乐团揭晓并演奏相应曲目。

《月缘》由新加坡华乐团与新加坡华族文化中心联合呈献，演出以华语及部分方言进行，配有英文字幕，时长约1小时15分钟。