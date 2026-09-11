今年的“总统青年演奏家音乐会”（President’s Young Performers Concert）有三名入选者：巴松管演奏者石嘉傲（Shi Jia Ao）、女高音甄慧霞（Natasha Da Costa）和小提琴手苏韵慈（Kaelyn Soh）。三人将在9月12日与新加坡交响乐团（SSO）同台，分别演奏贝瓦尔德（Franz Berwald）的巴松管《音乐会曲》，演唱拉威尔（Maurice Ravel）的声乐套曲《舍赫拉查德》，以及演奏科恩戈尔德（Erich Korngold）的D大调小提琴协奏曲。

总统青年演奏家音乐会是SSO为本地青年音乐人举办的年度遴选与演出平台。申请者须为新加坡公民，并在规定日期（2026年1月1日）不超过25岁；入选者将以独奏者身份与SSO合作。

SSO艺术策划主管张秉真（Christopher Cheong）说，每年入选人数并不固定。申请者先提交录像，入围后参加现场试演。今年三名表演者试演时采用的正是将在音乐会上呈献的作品，音乐会由黎志华（Jason Lai）指挥。

不同轨迹走向同一舞台

26岁的石嘉傲2024年毕业于新加坡国立大学杨秀桃音乐学院，目前在德国曼海姆音乐与表演艺术大学攻读硕士。他在学校管乐团接触巴松管，当时团里唯一的巴松管手即将离团，他便接下这个位置。石嘉傲认为，巴松管既能刚强激烈，也能温柔、幽默；演奏贝瓦尔德作品时，比技巧更难的是把怀旧、渴望与平静交织的情绪传达给观众。

25岁的甄慧霞毕业于新加坡艺术学院（SOTA），之后在英国皇家音乐学院（Royal Academy of Music）修读声乐，并取得牛津大学音乐学硕士学位。她去年返新，今年回到SOTA担任全职音乐教师。这次演唱的《舍赫拉查德》，歌词取自法国诗人克林索尔（Tristan Klingsor）受《一千零一夜》启发写成的诗。《亚洲》描绘主人公逃离令人倦怠的欧洲生活，想象近东与远东；《魔笛》写一名少女听见恋人在囚禁她的高墙外吹笛；《冷漠的人》则游移于青春、美貌与激情之间。

甄慧霞认为其中《亚洲》最难驾驭，既要表现惊奇与渴望，也不能让音乐色彩盖过诗的叙事。她说，这些异域想象之下，其实藏着一种普遍愿望：“我们想逃离熟悉的生活，去想象另一个世界。”

20岁的苏韵慈目前在伦敦帝国理工学院（Imperial College London）修读化学，并通过校内奖学金计划（Ash Music Scholarship），在英国皇家音乐学院（Royal College of Music）随小提琴家米尔维茨基（Mathilde Milwidsky）继续学习小提琴。

她最初通过电影《王子与贫儿》（The Prince and the Pauper）的配乐认识科恩戈尔德，后来才发现其中的音乐素材也出现在这首小提琴协奏曲的第三乐章。苏韵慈认为，出生于奥地利、后移民美国在好莱坞大展身手的科恩戈尔德，其作品连接了晚期浪漫主义与好莱坞电影音乐；而第三乐章的戏剧性与辉煌音响，尤其具有银幕感。

▲总统青年演奏家音乐会

9月12日（星期六）晚上7时30分

维多利亚音乐厅

票价：15元至75元

购票：sistic.com.sg/events/SOT2637-1