距离“榜鹅21”蓝图首次公布，已经过了30年。当年规划的21世纪海滨小镇，目前坐拥新加坡最长人工水道和首座生态组屋，区域人口截至2024年逼近20万人，是全国人口增长最迅速、年龄结构最年轻的区域之一。

在这里，你可以预约试乘自动驾驶接驳车，到达50公顷的数码园区，身旁有相连的新加坡理工大学与商业园区。下了班，你和家人走进崭新的公园与步道，享受智能化的滨水生活。因为可持续发展的绿色设计，你还能欣赏都市中的自然生态，一切充满活力。

坐落于榜鹅的新加坡理工大学校园，科技范十足。（受访者乔恩提供）

可是当蓝图变成家园，科技不断改写生活，一座城市的面貌还需要效率与便利之外的建设。想象未来之城，也是在追问：这片脚下的土地有着怎样的过去？我们希望过怎样的生活，又愿意为下一代留下什么？

《联合早报》记者走访榜鹅，发现人们正从历史、生态与艺术中，重新理解地方文化。除了不断更新的设施，作家、艺术家和居民要传承的，还有共同的记忆和继续关心这方水土的理由。

忆旧时榜鹅看时代轮回

新加坡文化奖得主、作家林高（77岁）印象中的榜鹅，有三个姨妈以及他给姨妈的20元。“那是一个温暖实在的年代，大家都不宽裕，清楚彼此生活的难处。1970年代，我的三个姨妈都住在榜鹅海边，我当兵、谈恋爱，探望姨妈时给她们20元，她们很开心。”

林高也记得旧日的不便，当时他要从家搭两趟车，再走很长一段路，才能抵达姨妈的乡村。高中毕业后，他和朋友一起在榜鹅坐船，上奎笼玩耍，“那是年轻人的生活啊，那时的关系好像比较永久，是现在比较难获得的东西。”

昔日的榜鹅人家，生活在滨水河畔和蕉风椰雨中。（国家档案馆）

一座新市镇，回头看，是养猪场、新加坡首家私人动物园，以及二战时期的华人屠杀场；往前看，则是世界前沿的生态城镇和创新高地。林高最近会和朋友漫步在榜鹅步道，他说：“因为生态保护，一些野生动植物也回来了。我以前经常在乡下看到的野牡丹和野百香果，俗名“鸟卜”的果子，现在在路上会看到它们的身影。”

未来已来。林高认为，连接过去与现在需要一个空间，让孩子画画写作，读一读榜鹅的书写，再表达自己对地方的印象。年轻一代可以借此认识未曾经历的生活，看到时代的轮回。

住得方便也住出感情

对本地居民梁子愉（25岁，老师）和外籍工程师乔恩（Jon，36岁）而言，榜鹅生活是另一种版本。

梁子愉十年前和父母搬来榜鹅，喜欢大自然的她，经常骑脚踏车追晚霞。和朋友行至榜鹅尾的科尼岛，在榜鹅公园漫步，晚上还跑去相连的后港与盛港公园吃夜宵，那是她难忘的大学时光。

“这里的文化氛围很年轻，我们是new town（新城镇），贴近大自然又有很多设施，我在这里看过蜂鸟。我们的图书馆也是为不同年龄层和特需人士设计的，我能感受到inclusive society（包容性社会）的概念。”

乔恩经常在榜鹅骑行，欣赏沿途秀丽风景。（受访者提供）

工作靠近住家，科技进入日常，榜鹅试验的，也是新加坡人接下来怎样生活。

几年前，乔恩与朋友沿公园连道骑脚踏车，被榜鹅河与海岸的景色吸引，后来要搬家，他在榜鹅水滨坊附近找到一个组屋单位，一住就是两年多。“住在这里，商场、地铁、公园都很近，组屋布局也宽敞和亲近自然。”他说。

榜鹅综合社区中心有不少艺术活动，乔恩在这里看过展览和音乐演出，以及和居民一起在大屏幕看电影。2026年4月，新报业媒体华文媒体集团主办的首届“新加坡文Fun节”嘉年华也走进榜鹅海岸广场，把文化体验与互动游戏带进邻里商场。

“新加坡文Fun节”嘉年华2026年4月在榜鹅海岸广场举行，反响热烈。（档案照）

居住时间不长，但乔恩也有不舍。榜鹅东集装箱公园将于11月关闭，地段未来用于住宅发展。乔恩感叹：“我觉得很可惜，这里吸引我的除了餐饮与运动，还有不同的人聚在一起的气氛。”

当熟悉的去处不断被“更好的生活”更替，人与地方的感情又能以怎样的方式延续？答案还是要在社区中找寻。

用艺术构建公共空间

泰国艺术家万塔妮（左）和菲律宾艺术家厄尔迪在榜鹅采集艺术素材。（龙国雄摄）

榜鹅的Hoseh Global迷你超市最近迎来一批新人，他们决定用艺术构建另一种公共空间。

独立艺术机构OH! Open House与Art Outreach合作的艺术家发展计划（Associate Artist Programme），邀请四名本地和两名海外艺术家走进榜鹅。他们在两周密集考察中体验超市工作，接触居民，走访水滨，随后继续研究创作，计划于2027年3月呈现作品与研究过程。

41岁的迷你超市店员卡蒂克（Karthick，译名）说：“艺术家来超市一起工作，让我们有机会聊聊自己的日常，还交到了新朋友。”他希望这个计划能为榜鹅社区带来更多乐趣，也让人们有多些往来的人情味。

城市规划理论中，“场所营造”（Placemaking）强调从使用者的需要出发，让居民参与塑造共享空间。驻地艺术家首先要学习的，正是了解生活在此地的人。

“当你需要哭一场时，你会去哪里？”驻地期间，本地艺术家郑良璇（Bridget Tay，37岁）与一名榜鹅居民吃晚餐，问了这个问题。此后留在她心里的，是一个人回家之前能到哪里独处片刻。“总体规划里，不会指定一个地方让人在回家之前独处20分钟，这些私人空间是人们自己找到的。”

郑良璇眼观周遭的一切，描绘榜鹅的情绪地图。（谢智扬摄）

她开始留意居民走的近路，等候的地方，停留的角落。这是她所说的“情感地理”，观察居民使用空间的方法，了解他们的生活需求。

黄淑婷（Woong Soak Teng，32岁）来到以“宝宝镇”闻名的榜鹅，想到的却是那些还没决定要不要孩子的人。“我希望为这个私密话题留出坦诚交谈的空间，我知道许多犹豫的夫妇会有矛盾心情，也欢迎各种不同的看法。”

她留意到，榜鹅的地景变了，人们对生育的态度也变了。两者是否有所关联，她会继续探讨。

黄淑婷在“宝宝镇”榜鹅探索生育观念的改变。（谢智扬摄）

艺术家不能代表所有本地人。郑良璇提醒：“与一个人交谈，不意味着我有权把谈话内容拿去展出。”

泰国艺术家万塔妮（Wantanee Siripattananuntakul，52岁）同样不急着替榜鹅下定义。“我是外来者，我不想把自己当作本地专家，因为我不可能是专家。”她直言自己也有许多不懂的事，所以才想做艺术。艺术未必给她答案，却让她问出更多问题。

把榜鹅生物形态带进创作

榜鹅看起来很新，艺术家却在这里不断认识它的过去。

洪嘉彗（Genevieve Ang，31岁）在驻地期间了解到旧日的里程标记系统，才发现新貌背后藏着许多旧事。里兹曼·普特拉（Rizman Putra，48岁）也被这种新旧交错吸引。他们都把注意力放到小细节上。

洪嘉彗从不同水域认识榜鹅，同时思考岛国的艺术面貌。（谢智扬摄）

以陶土为主要媒介的洪嘉彗，想从不同水域认识榜鹅。“我们四面环水，却往往很少真正与水域接触。”榜鹅河与实龙岗河筑坝成为蓄水池后，人工水道才将两者连接，今天沿水散步的人，未必知道这片风景如何形成。

里兹曼喜欢日常物件，因为它们留得住记忆。“有时一个组屋底层、一首歌、一句话或一件旧物，比宏大的东西更能说明一个地方。”

洪嘉彗（左起）、黄淑婷和郑良璇在榜鹅海边探讨驻地艺术的重要。（谢智扬摄）

榜鹅数十年间完成的转变，是新加坡进步的缩影。菲律宾艺术家厄尔迪（Goldie Poblador，39岁）从美国带来约40磅的玻璃，期待把榜鹅生物的形态与色彩带进玻璃创作。

“当人们知道生活的附近就有生命，也许就会更尊重海滩，尊重自然。”对她而言，放慢脚步留意这些生命，就是认识地方的一种方式。

厄尔迪在榜鹅超市整理货架，与日常生活对话。（龙国雄摄）

万塔妮在泰国的艺术合作伙伴是一只鹦鹉，她进一步问：“谈到居民，我们为什么只想到人？那些与人共同生活的鸟，算不算社区的一员？”

让居民对自己的社区有更多发言权

榜鹅组屋的故事，没住过组屋的人也能看懂吗？驻地计划面向国际，世界要怎么阅读新加坡榜鹅？

郑良璇认为，作品不必处处摆出新加坡的符号，共同的生活习惯与情感也能让人认识这里的生活。里兹曼说，新加坡不缺故事，难的是给复杂、令人不舒服、还没解决的故事留下空间。“当一切都必须简单、包装整齐，或马上被接受，艺术就失去了一部分吸引力。”

里兹曼喜欢观察日常物件，他被榜鹅的新旧交错吸引。（受访者提供）

这样的创作，需要时间。郑良璇希望能反复回到同一个地方，慢慢建立关系。里兹曼同样期待对艺术长久的支持：除了单个项目的经费，还有稳定的时间与空间，让艺术家尝试犯错，再继续创作。

黄淑婷说：“在新加坡做艺术，最大的挑战是，许多人仍忽略艺术对社会的价值。如果没有深入理解艺术的作用，它往往最后才被想到，或只是被当作达到某个目的的工具。我希望这里的艺术能让观众看见新加坡光鲜表面之下，那些构成本国性格的细微层次，也希望我们的艺术能与普通人的日常产生更深的共鸣。”

OH! Open House助理总监家诚（Kristen Oliveiro，26岁）说，艺术家在这里可以用各种方法接触社区，也能跟不同国家的创作者讨论艺术。“我们也希望居民通过艺术，对自己的社区有更多发言权。”

这家独立艺术机构将持续开展计划，与社区一起记录容易被忽略的地方与故事。有意支持的读者，可浏览机构网页ohopenhouse.org。