1949年，张文学跟随国民党部队从河南开封离家，成为内战中的流亡学生，此后40年，他在台湾成家、服役、衰老；而在千里之外的黄土高原，母亲、妹妹与亲人则在饥荒、迁村与窑洞的烛光里，等待远方不知是否还活着的家人。40年后，张文学终于返乡。可是一次次回到河南之后，他真正寻找的，究竟是故土、亲人，还是那个在战争里遗失的自己？

《黄土家族》从作者张遇的视角出发，沿着祖父张文学的一生，走过河南、台湾、军旅、政变、返乡与病榻。这是一部后代回溯家族历史的寻根之书，也是一部透过普通人的命运，观看20世纪两岸离散历史的非虚构作品。

张遇1994年生于台中，毕业于国立政治大学外交系。曾任北京商业地产总监，离职后展开为期一年的中国大陆自驾之旅。以文字与影像记录沿途风景与所见所闻，现旅居新加坡。

▲《黄土家族》新书分享会

9月26日（星期六）下午2时至3时30分

地点：草根书室（25 Bukit Pasoh Road S089839）

报名费：5元（可以当日购书抵消）

报名链接：bit.ly/4y67bL7