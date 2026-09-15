新加坡文学奖公布长名单，华文小说／散文组中共有10部作品入围，其中三部是出道作品。

2026年新加坡文学奖首次推出长名单制度，希望为本地佳作给予更多肯定。本届仅英文诗歌组、小说／散文组，以及华文小说／散文组三个类别公布长名单。

华文小说／散文组入围的有黄凯德《404》、已故陈加昌《冷战与南洋：我的新闻人生》、海凡《落香》、蔡欣洵《美美堂食》、潘靖颖《柠檬》、周凯莉《弱水》、谢裕民《我的游离性遗忘》、蔡素君《物化及其他》、艾禺《有熊出没》和陈建文《追貘》。其中，潘靖颖、蔡素君和陈建文以出道作入围。

入围者中也不乏熟悉面孔。海凡和谢裕民在2024年新加坡文学奖上，分别获得小说奖和非虚构写作奖。陈加昌在2016年凭《我所知道的李光耀》获得非虚构写作奖。黄凯德则在2020年凭《豹变》和“dakota”兼获小说奖和非虚构写作奖；同年的小说奖出现双得主，另一部得奖作品是谢裕民《建国》。

华文小说／散文组评审是本地学者、诗人游俊豪，台湾作家罗位育，以及中国大陆安徽作家、学者刘卫东。华文诗歌组的评审则是文化奖得主王润华、台湾诗人罗智成，以及香港诗人游静。

本届新加坡文学奖以本地四种官方语言分组，各语种均设有诗歌组与小说／散文组，今年共获156项提名。短名单将在10月13日公布。