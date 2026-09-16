序

近来，“情书”满屏飞。

有人写给故去的阿嬷，有人写给童年的旧屋，有人写给永远收不到信的人。

读着读着，我忽然觉得，情书，不一定写给爱情。

它可以写给生命里，每一个值得珍惜的人。

写给那个陪了自己大半辈子的老伴，写给始终不曾好好感谢的自己，写给已经长大的子女，写给来不及报答的父母。

于是，我写了这五封信。

给自己

写给自己的情书，相信是最少人写的。

这不是写给镜中那张渐生褶皱的容颜，而是写给那个陪着我跌跌撞撞、走过大半辈子，却始终未曾离去的自己。

年轻时，总急着赶路：赶新闻，赶截稿，赶突发现场。电话一响便往外跑，警笛一鸣便飞赴火场、命案现场、法庭、殓尸房……当人群避之不及退去时，我却必须迎风奔过去。

几十年来，我替无数陌生人记录了他们生命中惊心动魄或沉重悲伤的一天，却很少停下笔，为自己留下一页日记。我熟悉人间百态，唯独生疏了自己。

新闻工作教人冷静，也教人克制。面对哭泣的遗属，得先把事实理清；面对混乱的现场，得先核实细节。久而久之，冷静像是一件穿了多年的旧“外套”，只是外套终究要脱下来的。

夜深回家，我也会累，也会为了错过孩子的家长会而愧疚。这些隐秘的脆弱，从来不会变成报纸上的铅字。

那些年，我见过太多人性的暗处。有人为钱财背叛至亲，有人为欲望伤害骨肉，也有人在绝望中结束生命。这些故事写完，第二天便被新的新闻覆盖，但它们没有真正离开，而是慢慢沉淀下来，铸成了我看待世间的眼光，也让我愈发珍惜日常里那些平凡的善良。

退休以后，我第一次不必追赶时间。静下来回头打量自己时才明白，人生并不像年轻时以为的那样，是一本可以反复涂改的笔记本。它其实像是一本翻旧了的书，纸页泛黄，有折角，有泪痕，有的章节写得漂亮，有的地方潦草得连自己都不忍细看。可是，我不想撕掉那些写错的句子，因为正是这些缺口、遗憾、失败，还有来不及弥补的种种，拼凑成了今天的自己。

年轻时要的是证明：证明我的能力与强项。到了如今这把年纪，反而学会了原谅。原谅那个脾气急躁的年轻记者，原谅那个总把工作放在第一位的父亲，也原谅那个做过错误选择的人。

人生原本没有完美的版本，能一路踏过风雨走到今天，本身已是一种圆满。

所以，我想认真对自己道一声：这些年，辛苦了。

谢谢你在看过那么多阴暗后，依然拥抱光明；在历经那么多生离死别后，心底仍保留着一份柔软。

以后，不必再赶路了。累了就停下来，想念谁就去见一面，想写就缓缓落笔。岁月告诉我，一个人最大的成就，不是成为别人眼里的风景，而是在漫长的跋涉中，始终没有弄丢自己。

这封信没有邮票，没有地址，一直放在心里。但愿多年后重新翻开，我还认得信里的那个人——那个走过风雨、见过冷暖、脸上添了皱纹，却依然相信善良、相信真诚、相信生活值得继续热爱的人。

给老伴

许多人家的客厅里，都端端正正挂着一幅全家福。

我们家那张，三个孩子都已大学毕业，却没有一个穿学士袍、戴方帽、手持文凭。孩子们曾笑问，为什么不把这些“加冕”的行头放进相框里炫耀一番？

我总笑着摇头。因为在我心里，最值得戴上那顶帽子的，是他们的妈妈。

亲爱的老伴，你自幼体弱，中学没读完便辍了学，出来做事没几年，就用柔弱的肩膀，撑起了我们的家。那时，我一头扎进报馆的兵荒马乱，是你用耐心和温柔，一寸一寸铺平了孩子的前程。孩子发烧，是你；家长会，是你；陪他们练琴、温习、备考，还是你。你没拿过一张文凭，却用半生心血养出三个大学生。你，才是这个家真正的“无冕之王”。

人们说，成功的人背后总有另一个人的默默扶持。于我而言，这不仅是赞美，更是半生最真切的体悟。因为有你，我的事业从无后顾之忧。你给我的爱，不是密不透风的缠绕，而是恰到好处的留白。你从不在我伏案工作时打电话来，那份体谅让我心无旁骛地在文字里冲锋陷阵。

这份包容，早在拍拖时已见端倪。至今记得年轻时的一次约会，答应陪你看电影，临下班却来了突发新闻。等采访完、赶回报馆写好稿，已经过了好几个小时。

我一路跑到戏院外的巴士站，以为你早走了。没想到你还坐在那里，没有生气，没有埋怨，只递来一张纸巾，第一句话是：“还没吃饭吧？”几十年过去了，我早忘了那部电影叫什么，却记得这句话。

后来，我才明白，真正的体谅，不是没有委屈，而是舍不得让对方为自己的委屈内疚。

新闻工作教我看清别人，而你，教会我什么是陪伴。陪伴，不需要轰轰烈烈、四处张扬，而是在漫长的岁月里，愿意把伴侣的梦想当作自己的责任。

年轻时总以为是我在养家。其实是我们一起，把这个家慢慢养大。

如今，我们都老了，走路慢了，头发白了，看报纸要戴老花镜了。有时坐在客厅，看阳光落在你的白发上，忽然觉得我这一生其实已经很富足：不是因为拥有多少财富，而是这一辈子始终有个人，愿意与我并肩，把平凡的日子一天一天过成了一生。

如果人生真的有一场毕业典礼，我想在所有人的掌声里，把那顶迟到了几十年的方帽，轻轻戴在你头上。因为在我心里，你毕业的不是学校，是人生。

给子女

这些年，我记录过太多的悲欢离合。

我看过在医院走廊痛哭失声的父母，看过在法庭上不敢抬头看双亲的少年，也看过昨天还欢聚一堂，今日却因意外永缺一席的家庭。

那时我作为一名记者，负责记录事实；退休之后才恍然，那些发生在别人身上的故事，其实是在不断提醒我：尽快回家，多陪陪孩子。

我写这封信，不是以记者的身份，而是作为一个父亲，写给三个已经长大的孩子。

小时候，你们喜欢牵着我和妈妈的手。过马路怕你们跑得太快，放学时怕你们走得太慢。那时，我以为，父亲的责任就是把孩子牢牢护在身边。后来才明白，父母真正的功课，不是留住孩子，而是教会你们勇敢地走出去。

然而，我并不是一个常伴左右的父亲。别人家共进晚餐时，我还在命案现场；别人陪孩子度周末时，我还在警署外等待内幕消息。

新闻没有假期，我缺席了你们成长中的许多时刻，这是我终生的愧疚。幸好有妈妈，她替我守住了家里的温暖，而我只能把牵挂藏在每一次匆忙回家的脚步声里。

后来，你们一个个羽翼渐丰。大女儿成了我的同事，二女儿离家求学，小儿子远赴重洋追梦。每一次离别，我都没有多言，只是和妈妈站在门口，看着你们的背影。渐渐消失在路尽头。

那一刻，我才领悟，父母这一生，都在学习两件事：年轻时学习如何紧牵孩子的手，年岁渐长后，学习如何优雅地放手。

放手并非不爱，而是相信你们能够独当一面。

孩子们，我从不奢求你们成为世俗眼中的成功人士。我只希望无论将来走到什么位置，都不要丢弃善良；无论遭遇何种风雨，都不要失去诚实；无论世界如何浮躁，都要保留一份体谅他人的温柔。这些品格，比学历更重，比财富更可贵。

人生坎坷，若有一天跌倒了，不必觉得难堪；累了，也不必咬牙硬撑。

家，从来不是功成名就后才能回来的地方；家，是即使失败了，也永远有人等你吃饭的避风港。

我和妈妈都会渐渐老去，餐桌旁的欢聚或许不再如从前般齐整。但这没有关系。父母抚育孩子，本就不是为了将你们困在身边，而是希望你们带着这个家的温度，飞向更广袤的天地。

有空就回来吃顿便饭；若太忙，打个电话也好。就算什么都不想说，那也无妨，只要记得照顾好自己。

无论你们走到哪里，家里的门不会上锁，那盏灯，也永远为你们亮着。

致父母

小时候，总以为父母会永远停留在原地。

你们像是家门口的那盏路灯，天黑时亮起，天亮时默立。因为天天见得到，便以为它永远不会熄灭。

直到我添了华发，才渐渐懂得：人生有一种深沉的思念，不是在父母离去的那一刻开始，而是在自己越活越像他们的时候，才悄然漫上心头。

谨以此信，写给已故多年的父亲与母亲，也给那个再也回不去的年代。

爸、妈，你们的故事，是一条从广东大埔流向南洋的长河。

父亲读过几年私塾，性格沉稳内敛；母亲自小被卖为童养媳，目不识丁，却勇敢地选择挣脱命运，追求爱情与自由。

你们翻山越岭，从大埔到香港，再到槟城，最终落脚在新加坡。一路漂泊，始终紧握彼此的手。

作为第一代南来移民，父亲靠摆地摊维持生计，母亲替人洗衣，双手长年泡在冷水里，粗糙如老树皮。小时候，我不懂什么是贫困，因为回到家，总有热腾腾的饭菜和温馨的笑声。后来才明白，那些饭菜是父亲一天天站出来的，那些笑容是母亲一桶桶水洗出来的。

至今难忘，我们曾租住在密驼路的一间小阁楼里。每逢暴雨，屋顶淅淅沥沥地漏水。父亲忙着挪开桌椅摆放水桶，母亲拿旧毛巾堵住窗缝，把我们几个孩子一个个抱上床。屋外狂风暴雨，积水漫过地板，一家六口挤在一张狭窄的木床上。骨肉相依，血脉相连，那是记忆中最踏实、最温暖的避风港。

后来，我搬迁了好几次，房间和床也越来越宽大，但是，再也没有一张床，能带给我如密驼路那晚般的安心与温馨。

父亲63岁那年因心脏病猝然离世，我尚未来得及报答；母亲后来中风，79岁那年在昏迷中走了。当我开始有能力让你们安享晚年时，你们却相继离去，成了我心中无法弥补的遗憾。

许多年过去了，新加坡早已换了容颜，密驼路的旧屋也已湮没在岁月里。但每当我走过那些熟悉又陌生的街道，总觉得有两个身影依然缓缓走在前方。

父亲走得沉稳，母亲默默紧随。他们没有回头，却把前方的路一步步照亮。

原来，一个人的来处并不单是出生地，而是父母走过的一生。你们把艰辛留给自己，把光明留给子孙。

这封信，我不说“感谢”，因为这两个字太轻。你们走过的路，我会永远铭记，因为那路上的余温，至今仍照亮我的人生。

给文字

与你相识，算来已有四十余载。

若将人生比作一趟长途列车，你几乎陪我坐完了全程。

年轻时，我以为是我选择了新闻这一行，想深一层，是你选择了我。

数十年来，我夹着采访簿奔波于各种不同的案发现场，日夜追寻真相，你则记录现场。我们共同见证了太多的生离死别。你记住了走廊里受害人母亲悲恸的哭声，记住了查案警员彻夜未眠的眼眸，也记住了法医低头剖析时的肃穆。

新闻终会随岁月泛黄，也会被世人淡忘，但你始终忠实地镌刻着那个时代的温度，也镌刻着我的热血与反思。

当编辑的那几年，我们更像是一对默契的老搭档。我一遍遍斟酌你、修饰你，删去冗余，推敲标题。别人以为这只是枯燥的工作，唯有我们懂得，那是一份对文字近乎固执的敬畏。

新闻要求快，但文字绝不能草率；字能暖人，亦能伤人，我至今仍坚信，文字是有重量的。

退休后，我以为我们会就此停笔，没想到，你却牵着我拐了个弯。你不再催我赶截稿时间、抢独家新闻，而是带我慢下来，走进散文，走进回忆，走进那些曾经因仓促而遗失的风景。

你让我懂得了：新闻寻找真相，而文学寻找意义；新闻记录事件，而散文安放灵魂。

我重新认识了你。原来你不仅能揭示真相，也能缝合伤口；不仅能记录死亡，更能抚慰生命。最优美的文字，我认为，不是为了炫耀技巧，而是为了贴近人心。

这些年，我愈发偏爱平实。因为，再华丽的辞藻，若缺乏温度，也不过是冷冰冰的符号；能真正烙印在人心底的，是最朴素的语言、最真挚的情感。

谢谢你，陪我度过了漫长的岁月，让我在看尽人间冷暖后，依然保有对光明的信仰。你不仅赐予我一份职业，更赋予了我看待世界的方式。

未来的日子，亲爱的文字，请继续与我相伴。不再为了奔跑，而是为了珍惜。节奏可以慢一些，因为最动人的句子，都是岁月沉淀出来的。

若有一天我真的握不住笔了，希望还能安静地坐在窗前——

看一片云，听一阵风，观一棵老树……

也静静地回忆，我这一生。

后记

这五封信写完之后，没有寄出去，都一一放在心里。

因为，有些话，不必说给世界听；有些信，也不一定寄给谁。写下来，就是一页心笺；留到岁月深处，就是一生。