由新加坡特殊才艺协会（ART:DIS）制作的《怪物》，早在演出预告信息中已释出预警，包含性侵、诱导和死亡等课题。《怪物》虽然属于包容多元的范畴，但不甘于成为一部倡导人间真善美的舞台剧，也对社会发出挑战。成熟的社会必须经得起人们直视暗处，反映它的艺术作品亦然。

剧中主角是单身母亲梅丽莎（温淑安饰）、自闭症儿子山姆（沙里夫丁·萨哈里，Syarifuddin Sahari饰），以及搬到他们家隔壁，和舅舅同住的盲女美玲（张丽玲饰）。故事结构比较直白，没有太多烧脑实验性。开头采用倒叙手法，从梅丽莎接受审判说起，美玲则到山姆的坟前悼念。敏锐的观众很快便会想起那些长照者因为身心不堪重负，走上绝路杀害至亲的现实悲剧。

盲人亦有尖锐反叛形象

《怪物》原名“Monstress”，似乎有意刻画“恶女”形象。除了杀害儿子的母亲，还有盲女。在人们设想中的盲人，应该是脆弱无助的，但美玲维持了尖锐反叛的形象，和梅丽莎母子初见的时候，她拒绝梅丽莎的搀扶，讨厌陌生人的触碰。这为真相的揭露埋下伏笔，原来美玲寄人篱下，常年受到舅舅的侵犯。但外人不能够想象乐善好施的邻居的真实面目。

同样地，人们或许想象自闭症患者，也属于特需弱势者，但已经迈入青少年时期的山姆力气很大，使得单身母亲梅丽莎疲惫无力。

《怪物》的故事有意让人看懂，情节却时时让人想要别过头去。故事循序渐进，徐徐展开梅丽莎在走上绝路之前，是如何不断尝试寻找出路，却只见到一扇扇门在她与儿子面前关上。就连能够和山姆做朋友的美玲搬走后，梅丽莎才真正意识到“这里只剩下我们”的，彻底孤绝的境地。

全剧故事沉重，靠辛杜拉·卡丽达斯（Sindhura Kalidas）一人分饰多角来缓和气氛。她演巴士司机、特殊教育学校校长、社会福利中心人员和调查官，承载“体制”这一角色，切换自如，游刃有余。除了处理性侵案件的调查官之外，她往往以诙谐搞笑的面目出现，但也揭示了体制的失能和缺口。

舞台风格简约实用

信息量很大的《怪物》，在舞台设计上采用了简约风，以隧道圆弧般的装置，作为山姆的游乐场、他喜欢的乌龟，以及他的坟冢。此外，本剧的字幕与场景融为一体，成为舞台美学的一部分，也避免有需要的观众，在字幕屏和舞台之间来回切换视线。虽以简约为核心，但舞台地板上设置了触觉标识，为主创、主演张丽玲提供了助力，证明美学和实用可以兼得。

本地倡导多元包容表演艺术日久，像《怪物》这样的作品，让特需群体掌握作品的主导权，而不只是表演道具，剧组设定也将其需求纳入考量。来自新加坡特殊才艺协会的张丽玲，已是经验丰富的表演艺术工作者，能演、能唱，欣赏她的演出绝对不必只是为了“支持”，或“行善”。这也解决了文化挪用的问题。

相对地，自闭症患者山姆由肢体表演者沙里夫丁饰演，导演伊万·卡尔森（Yvan Karlsson）解释，演员必须经受本剧的叙事和演绎强度。在现实中，张丽玲和伊万都有患上自闭症的弟弟，这或许是本剧能做到生动贴切描写的最大原因。

演后座谈会上，回应剧组面对如此沉重的课题，如何自洽与照顾彼此，导演引用了皇家莎士比亚剧院中流传的一句话：演悲剧的时候，经常充满欢笑；演喜剧的时候，人们无比认真。欢笑有时是为了给彼此解套，从中看到悲剧性，更让人揪心而不能忘怀。

（注：剧中人名皆为音译）