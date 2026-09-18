▲《玛丽·林-罗德里格斯女士的激进化》（英语演出）

9月24日至10月10日

星期二至六（晚上7时30分），星期六（下午2时30分），星期天（下午1时30分）

义安公司野米剧院（107 North Bridge Road Level 4 of Funan S179105）

票价：40元起

购票：bit.ly/4Abxp05

校长玛丽·林-罗德里格斯（剧中人名均为音译）是典型的“老好人”，满怀善意，坚信自己的决定都是为大局着想。然而，她掌管的体制却冷酷严苛，让学生举步维艰。珊虽才华横溢却饱受困扰，敏感而稚嫩的心灵，只能在体制的边缘地带寻求生机。一场悲剧将两人的命运紧紧交织，玛丽突然发现自己正处于“善意”与“伤害”的微妙界线之间，道德良知也面临严峻考验。当惯常的行事准则不再奏效时，她该何去何从？她能否既做好本职工作，又无愧于“好人”之名？而对于生活、学习与死亡，是否存在“正确”？

《玛丽·林-罗德里格斯女士的激进化》（The Radicalisation of Mrs. Mary Lim-Rodrigues）由陈伊婷创作，依迪（Edith Podesta）执导，想象如何修复那些因种种“善意”而支离破碎的人与事。主演包括许优美、洪正恒、许婉婧、依祖·伊尔凡（Izzul Irfan）和苏海丽（Suhaili Safari）。