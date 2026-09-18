9月19日至20日，护肤品牌Aesop将在吉隆坡国油双峰塔阳光广场（Suria KLCC）门店推出“女性图书馆”，计划免费送出1700本书。公众无须消费，即可从书单中选取一本，送完为止。

今年活动聚焦女性的身体经验，以及个人内在世界与外部世界之间的联系。25种入选书目涵盖华文、英文与马来文，其中8种为华文书，包括伍燕翎的《写在家国之内：从马华文学出发的阅读札记》、马尼尼为的《没有办法赚到钱的诗才是真正的诗》，以及方肯的《装死的人不穿鞋》。马来西亚作家叶宁、陈优敏、梁丹袖和莫淑清等人的作品也在书单之列。

原籍马来西亚、现为新加坡公民的作家蔡欣洵，其散文集《美美堂食：以记忆复刻家乡的味道》也获选。书中以家乡吉打的饮食为线索，串起一家三代女性的生活与记忆。

Aesop的“女性图书馆”也曾在2022年4月于新加坡登场。当时品牌将怡丰城（VivoCity）和滨海湾金沙两家门店暂时改造成图书空间，反响热烈。至于“女性图书馆”是否会再次在新加坡举办，Aesop回复本报询问时说，目前尚无确定消息，如果日后落实，将再分享详情。