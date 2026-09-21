南洋理工大学人文学院主办线上学术讲座“口述史：个体记忆与西南边疆历史书写”，由云南大学长江学者李志农教授主讲。

口述史通过访谈记录个人记忆与生命经验，为历史研究提供文献之外的新材料与视角。讲座将介绍口述史的发展与研究方法，包括田野访谈、口述资料整理，以及口述材料与文献档案的互证，并以新中国成立初期参与云南迪庆边疆建设的外地干部和当地民族干部为例，通过他们的亲身经历，探讨个体记忆如何丰富人们对当代中国西南边疆历史的认识。

李志农是云南大学民族学与社会学学院教授、博士生导师，主要研究民族理论与政策在涉藏地区的实践，长期关注民族工作、交通建设及跨境族群文化，著有《共同书写的历史——外地干部支援迪庆建设口述史》《融痕》等，并在《民族研究》《中国藏学》等刊物发表论文40余篇，研究成果曾获中国藏学研究“珠峰奖”。

▲口述史的理论、方法与当代中国西南边疆历史叙事

日期：9月22日（星期二）

时间：晚上7时30分至晚上9时30分

会议链接：https://ntu-sg.zoom.us/j/85792790919?pwd=TCbxUVJjuqaQ3kS27rawkfNthKZkrK.1

会议ID：857 9279 0919

会议密码：745067