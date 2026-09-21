新加坡虽不是传统的火车大国，却拥有密集而成熟的地铁系统（MRT），支撑着城市日常运转。随着城市与轨道交通持续现代化，越来越多模型爱好者开始将列车、车站与轨道缩小成铁路模型，记录新加坡独特的城市交通景观与当代记忆。

灯光闪烁，火车进站；托马斯·巴特用模型重现站台与列车，享受打造微缩世界的乐趣。（张俊杰摄）

从儿时玩伴到一生珍藏

在三巴旺Nordcom I工业厂房内，有一家名为Singapore Railways的列车模型店。店里陈列着来自世界各地的列车模型，宛如一座小型列车博物馆。创办人托马斯·巴特（Thomas Bhat，60岁）来自德国，2008年移居新加坡并成为永久居民。他不只是火车模型收藏家，也擅长模型设计、信号系统搭建和微缩景观制作。

在三巴旺工作室里，巴特打造了一个属于自己的微缩铁道世界。（张俊杰摄）

说来也巧，巴特的名字“托马斯”与英国经典火车动画《托马斯和朋友们》（Thomas & Friends）相同，而他对火车的兴趣也始于童年。8岁那年圣诞节，他收到人生中第一列火车模型，从此爱不释手。早年在德国生活时，他家中曾收藏近千件火车模型。透过不同国家的列车，他认识了各地的铁路文化。

火车模型常见的有G轨、HO轨和N轨三种，轨道宽度分别为45毫米、16.5毫米和9毫米。（张俊杰摄）

巴特的工作室展示了部分G轨列车收藏。（张俊杰摄）

他的收藏包括德国末代皇帝威廉二世的专列、瑞士冰川列车，以及2020年代完整编组的美国Amtrak列车。对巴特而言，这些列车不仅是交通工具，更是一部会移动的工程史。

巴特与团队耗时数年，打造全长11米的日本铁道微缩景观。（张俊杰摄）

N轨9毫米轨道模型，沿线建筑与景观细致逼真。（张俊杰摄）

巴特亲手组装夜间景观的线路与场景。（张俊杰摄）

从焊接线路到组装细节，巴特亲手完成每个步骤，享受专注其中的时光。（张俊杰摄）

巴特曾多次与滨海湾花园合作展出列车模型。2025年，他首次根据真实的新加坡地铁列车设计模型，选用第五代C151B列车作为原型。

托马斯·巴特参与设计的SMRT新列车模型，于2025年在滨海湾花园“圣诞列车之旅”展出。（唐家鸿摄）

要推广火车模型文化，场地与空间不可或缺。巴特最大的愿望，是在新加坡打造一个永久性的火车模型展示空间或博物馆。

2011年，他亲眼见证丹戎巴葛火车站最后一班KTM列车驶离，深切感受到新加坡的铁路记忆正在翻页。他感慨道：“鲜为人知的是，新加坡自19世纪末期起，也曾拥有相当活跃的铁路历史，当中包括不少蒸汽机车。”

英国求学开启模型收藏之路

共同的列车模型爱好，让工程师许德平（64岁）与巴特成为好友。许德平同样热爱收藏列车模型和制作微缩景观。青年时期，他远赴英国修读机械工程，也在那里接触到盛行的铁路模型文化。他开始收藏来自德国、瑞士、日本等地的模型。每到一个城市旅行，他都喜欢寻找特别的车型或车厢设计。

毕业后，许德平因工作外派，在蒙古、巴布亚新几内亚、柬埔寨、菲律宾等地辗转20年。退休回到新加坡后，他才重新拾起这份搁置已久的兴趣。

许德平展示他与巴特共同打造的微缩铁道景观。（张俊杰摄）

说起新加坡最深刻的火车记忆，许德平回忆起1980年代回马来西亚怡保老家时，来回要坐几个钟头的火车。他笑称：“那时我家在兀兰，为了多享受坐火车的乐趣，每次总是多坐几站，搭到丹戎巴葛火车站再坐车回家。”

许德平收藏的部分列车模型，都是他旅行时在各地寻觅而来。（张俊杰摄）

观察新加坡的模型收藏圈，许德平发现不少收藏者偏爱英式火车。一方面是受到《托马斯和朋友们》的影响，另一方面也与新加坡的殖民历史有关。早期新加坡曾使用英国引进的蒸汽火车，后来随着工业进步，逐渐发展为电力火车。

许德平认为，时至今日，铁路运输依然是跨国运输货物时，兼具低成本与效率的方式之一。

把地铁情怀变成创作灵感

新加坡虽没有纵横交错的火车网络，却有密集的地铁线路，承载着人们每日的通勤节奏。Tap Space创办人丹尼尔（Danial Sim，29岁）原本从事医药化工相关工作。一次韩国之旅，他发现当地每逢新地铁线路启用，都会推出精美纪念品。这让他意识到，地铁不仅是交通工具，也能成为一种文化符号。他开始思考，新加坡是否也能发展出属于自己的地铁文化？

Tap Space以新加坡地铁文化为灵感，设计特色文创产品。（龙国雄摄）

2024年，丹尼尔开始以公共交通为灵感制作文创产品。经营一段时间后，他毅然辞去工作，全职投入其中，把兴趣发展成事业。

丹尼尔喜欢观察地铁细节，从日常通勤中寻找创作灵感。（龙国雄摄）

丹尼尔从小就喜欢观察公共交通。他回忆道：“小时候总在想，如果有一天能成为列车长开着地铁，是件很酷的事！”

与许多搭地铁时低头滑手机的乘客不同，他习惯观察车厢细节：座位颜色和排列方式各不相同；有的车厢安装三角形把手，有的则是四方形。对丹尼尔而言，“就是这些小细节，让每日通勤变得更有趣。”

丹尼尔收藏不同时期的新加坡地铁列车模型。（龙国雄摄）

家住武吉班让的他，对地铁带来的城市变迁有着切身体会。地铁线路的发展伴随他的成长。几年前，家门口的地铁通车时，他兴奋地报名参加首批乘客体验，来回连续坐了两次。他感慨：“列车行进时，看着一条长长的铁轨在眼前延展，周围没有其他障碍物，很疗愈。”

把新加坡地铁元素融入文创

丹尼尔把儿时对地铁的热爱，转化为文创设计事业。他认为，关键在于创作具有新加坡特色的设计。在他看来：“我们的公共交通故事就是人与人之间最重要的情感联结，譬如一句‘我住义顺，你住哪里’，是最自然的问候。”

基于这个理念，他最早推出的是地铁站名钥匙圈。首批设计只有五个车站：乌节路、樟宜机场、榜鹅、盛港和义顺。如今，产品线已扩展至涵盖所有站名，甚至包括尚未启用的新线路。一些即将入住登加新镇等新社区的居民，会特意购买“未来那一站”的钥匙圈，送给新邻居作为见面礼。

地铁站名钥匙圈加入多语言文字设计。（龙国雄摄）

另一组受欢迎的设计，是不同颜色的三角形把手。顾客买回去后各显巧思，有的用作宠物牵绳把手，有的用来提购物袋，还有人装在家中当健身吊环。

地铁车厢里的三角形把手，也能化身为独具特色的文创元素。（龙国雄摄）

Tap Space将于2026年9月21日至27日，在榜鹅水滨坊（Waterway Point）举行交通主题周边商品展销会。

*此文改写自2025年12月刊登在联合早报的列车模型浓缩时代记忆 地铁文创分享本土故事

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