“断舍离”的说法流行10多年，许多人将它视为实用收纳术或生活理念，有时甚至变成一种宗教。在香港创作人、生活美学体验者欧阳应霁看来，如果光想着断舍离，就可以清空我们面前的一切，可能也把事情想得太简单。不妨多花一点时间，整理这些陪伴着我们长大的物件，重新对话一次。

欧阳应霁的对话方法，是为这些物件写字，篇幅介于500至1000字，也拍照或视频。他在2024年底开始写作《不断不舍不离》，后来从这概念延伸，组织了一些展览，邀请几位好友对谈，或要求观众携带物件前来，现场分享。从欧阳应霁的个人写作项目，发展成社区项目。

“断舍离”的概念盛行已久，《不断不舍不离》则相信万物有所值。（龙国雄摄）

于普通事物见独特意义

2026年9月12日，欧阳应霁结束了在马来西亚槟城和吉隆坡的行程，在怡和轩接受《联合早报》专访。关于“不断不舍不离”，他重视的，是从普通的事物看见独特、别具意义的面貌。

“坦白说，我从不认为自己是很怀旧的人，但这些物件是过去跟我们在一起，如果有一天人离开了，物件何去何从？在我们离开之前，能不能为这些物件做好安排，是要送给亲戚朋友、不认识的人，还是打个电话来找人把它收掉？”

他认为，理想的方式是人与物件对话过了，便可以好好说再见。如果略过这一步，硬把它推出去，将来肯定会后悔。

回忆起展览中有意思的人事物，他记得，有位长辈带了母亲在五六十年代时制作的手袋。一次刮台风，她在街上捡回来雨伞，将其防水布改缝成袋子。如今看来那说不定是初代环保袋，另一方面也反映了物质相对匮乏的年代，家庭主妇自然懂得物尽其用，弃物也能拥有二次生命。

另一个朋友则带来木匠父亲留下的榔头。那只榔头由金属与木头互嵌而成，如果使用不对，很容易木金分离。一些朋友看见旧榔头上的斑驳印迹，竟想象他使用榔头时，父亲也在牵着他的手。时代更迭，人们的生活更富足了，而欧阳应霁认为，无论是感性联想，或单纯的生活故事，都有精彩的地方，都有物件承载的讯息。

曾经有个要好的朋友，借出了一盏蓝色小熊灯，但在备展过程中不慎被团队助手打破了。他们立刻上网搜寻，在美国找到一盏相似的灯。灯盏送达后，他才敢跟朋友如实道来，但朋友的反应非常冷淡，直说这不是他要的东西。欧阳应霁感到非常慌张，但也理解朋友的心情，比起旧物，新买的灯虽然无损，却是“A货”。

朋友后来决定展出破掉的灯，但展览结束后，另一个选择出现：要带走新买的灯，还是已经破掉的灯？朋友决定要新的。欧阳应霁认为，人在不同状态会做出不同判断，不必过分想象背后的心理变化，但面对破裂、损毁的心情，也是真实的。他家中也有几个心爱的碗，不慎打破了，没有进一步做金缮，只是很长一段时间，仍把几块碎片留在桌面上。

能容悲伤好好生活

2025年12月，欧阳应霁在香港PMQ味道图书馆举行展览，除了展出书中物件的照片，也邀请饮食行家、在日港人农夫、心灵疗愈导师和设计师等各领域朋友分享故事或珍藏。活动开幕之际，香港大埔发生严重火灾，这场社会悲剧，让人们都陷入巨大的悲伤里。

展览本是为了开心分享，当下团队反复思考，面对这样的社会氛围，应该怎么办？欧阳应霁说：“我们说断舍离，或不断不舍不离，好像我们有主动权，但在生活里经常处于被动，尤其在面对巨大的天灾或人祸时。”

后来，他得知灾民可以回到生活了40几年的空间，但无论烧毁程度多寡，都只有四个小时收拾，给他带来巨大的反思。我们该如何面对这些无法预料的事件？如何在生活中找到主动感？后来团队还是决定，低调安静如期开展。欧阳应霁认为，那个月份，人们很需要现场交流，分享心里珍而重之的关系，无论是人与物件，人与社会。

“我们应该有这个能力，既可以快乐生活，也可以面对悲伤，或是一些不一定解决得了的问题。”

作为写作者，创作可以是在书房里喝喝茶，埋头写书。但《不断不舍不离》带欧阳应霁进入了另一种创作方式，从个人创作进入公众分享，也回应社会中那些避无可避的部分。

欧阳应霁（左）9月12日来到怡和轩，从物件出发，与作家叶孝忠共谈生活与旅行。（龙国雄摄）

欧阳应霁的父亲是香港已故画家欧阳乃沾，他以铅笔头回忆父子联结。五六岁的时候，父亲开始教他画画，让他放下了上课用的HB铅笔，改用德国施德楼的3B铅笔。几乎从那天开始，欧阳应霁画图写作，都用3B铅笔。铅笔用到差不多三分之一或者更短一点的时候，他会改用新的铅笔，但铅笔头也留下来。最高峰时期，身边约有五六百个铅笔头。

父亲去世后，欧阳应霁从他的工作室里找出一盒全新未开封的施德楼铅笔，另外留有一两百个铅笔头，一瞬间连接了两代创作人的微妙关系。父亲的铅笔头和他的铅笔头收在一块，成了他不可割舍也无法取代的身边物。他怎么去看待这些已经离开的人？会觉得他们可能去了比较远的地方旅行吗？欧阳应霁认为，浪漫的说法是他们到了某个时空维度继续创作，可能是有了别的能力，也许在做新的东西。

“尤其像我父亲，他从来很爱玩，对创作很投入，我比较肯定他无论在哪里都会继续创作。但说不定现在是个唱歌的、或者跳舞的，这其中总有他的玩法。因为希望自己以后都能这样，所以我也愿意这样想，会好玩一点。”