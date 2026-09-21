新加坡翻译日（Translation Day Singapore）将于9月26日至27日举行，汇集国内外译者、作家与艺术工作者，通过座谈、讲座、新书发布会及工作坊，探讨文学与艺术如何跨越语言。

本届活动包括27日淡莹诗选英译本“The Years in My Hair：诗选（1966—2017）”发布会。译者黄诗惠将与王润华教授对谈，从跨越数十年的诗作，讨论淡莹如何诗意观察与理解周遭世界。

黄诗惠也将在同日主持两小时的诗歌翻译工作坊，带领参与者分组尝试翻译淡莹的《太极》或成语诗，探索如何运用感官经验，诠释诗中的文化典故与概念。工作坊不限定翻译语种。

2025年国际布克奖得主、译者迪帕·巴斯蒂（Deepa Bhasthi）则将在26日傍晚开讲，从自身写作与翻译经验出发，讨论多语生活，以及文学翻译如何保留不同语言的节奏与质感。

当天另有三场座谈，探讨翻译在创作过程中的角色，翻译中的女性声音，以及无障碍传译的创作实践，主讲人有亚非言和陈欣薇等新加坡创作者。活动通票35元，可参加26日三场座谈及一场讲座，单场座谈15元，讲座20元，工作坊30元，以上票价不包含订票费。详情及报名见bit.ly/3VBazyS 。