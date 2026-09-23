▲《水渍月印》

9月25日、26日（星期五、六）

晚上7时15分至7时45分，晚上8时30分至晚上9时

星和园迎宾厅（60A Yuan Ching Road S619640）

免费入场

化生艺术团将在中秋佳节，于裕廊湖花园星和园呈献《水渍月印》，灵感来自月球摄像中的干旱地貌，以及群山阴影中隐约可见的水之印记。

《水渍月印》由38名跨年龄表演者构成。月色映照下，这群由化生艺术团专业舞者、慈济乐龄长青馆（南洋）乐龄表演者以及南洋艺术学院舞蹈系学生共同组成的舞者，将化身为奇幻角色，在想象的月球景观中起舞。

演出打破静坐观演的传统模式，观众可选择席地而坐、站立观赏或变换位置，带来多样观赏视角，仿佛在屋内悠闲漫步或在园中信步游走。《水渍月印》巧妙运用星和园迎宾厅的建筑风格编舞，并通过舞美设计构建想象中的月球景观，引导演出动线与舞者的行进方向，为观众呈现具有皮影风格的舞蹈，以及在不同方位并行展开的双人独舞。

《水渍月印》属于化生艺术团的年度“月晕”系列演出，作为裕廊湖花园年度中秋庆典“秋临湖畔”的节目，将在两天中带来四场免费演出，开放给公众欣赏。