▲荧幕回声：经典剧集音乐会

9月26日（星期六）下午3时、晚上7时30分

新加坡华族文化中心九楼表演厅

票价：28元、38元（可用文化通行证购票）

购票：sistic.com.sg/events/drama0926

从《雾锁南洋》《咖啡乌》《早安老师》，到《小娘惹》和《过江新娘》，伴随几代观众成长的本地电视剧主题曲，将由鼎艺团重新编曲，以华乐室内乐形式搬上舞台。

新加坡华族文化中心主办、鼎艺团制作的“荧幕回声：经典剧集音乐会”，由鼎艺团驻团指挥黄德励带领乐团演出。音乐会全长约70分钟，配合怀旧影像，让观众从熟悉的旋律重温不同年代的电视剧人物与故事。

曲目横跨数十年本地电视发展，也选入较近期作品，如《小娘惹》中的《如燕》、《小娘惹之翡翠山》的《落花如雨》，以及《过江新娘》主题曲《温习》。这些原以流行歌曲形式印在记忆中的旋律，将通过华乐器的音色配器与室内乐编制获得新的面貌。

演出嘉宾包括歌手黄俊荣、霏霏（Soph T.）及萨克斯风演奏家陈嘉灵。1989年在《早安老师》中饰演“沈蓉老师”的陈莉萍也将特别亮相，让当年的荧幕人物与主题曲在现场重逢。

音乐会也是新加坡华族文化中心与新传媒联合举办的“闪耀四方：新加坡电视剧”特展相关节目。特展通过戏服、剧本、照片和影像，回顾本地华语电视剧自1960年代以来的发展；音乐会则从主题曲切入，把展览中的电视历史转化为听觉记忆。