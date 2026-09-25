韩裔美籍钢琴家孙旻秀（Sohn Minsoo）将首次来新加坡演出，一晚完整呈献巴赫《平均律钢琴曲集》第一卷的24组前奏曲与赋格。作品从C大调出发，依次走遍12个大调和12个小调，最后抵达B小调。孙旻秀形容，这是巴赫展示的“24个不同宇宙”，也是西方调性音乐最基础、最完整的结构之一。

连续聆听24组前奏曲与赋格，对听众和演奏者都是耐力与专注力的考验。孙旻秀不把它们视为24首各自独立的乐曲，而是一次完整的人生旅程。他特别提到，上半场在第12组F小调的悲剧性结尾停顿，仿佛生命的一个阶段已经结束；下半场随即由明亮的升F大调重新开始，带来希望和“不受束缚的喜悦”。

“那几乎像巴赫在告诉我们：经历悲剧之后，还是必须继续往前走，因为永远还有值得仰望的东西，也仍然能够欣赏生命的美。”

完成恩师未完成的遗愿

孙旻秀2026年10月2日在英国古典唱片品牌Hyperion旗下发行这部曲集的录音，录音献给他已故的老师、美国钢琴家拉塞尔·舍曼（Russell Sherman）。舍曼生前一直希望演奏甚至录制整套《平均律》，却未能完成。老师去世后，师母、钢琴家卞和暻（Wha Kyung Byun）把舍曼研读过的乐谱交给孙旻秀；谱上密布的指法、乐句和结构标记，让他得以在老师离世后，继续透过批注学习对方理解巴赫的方式。

孙旻秀曾用四年时间演奏及录制贝多芬32首钢琴奏鸣曲；2011年录制的巴赫《哥德堡变奏曲》，也获《纽约时报》列为年度杰出古典唱片。他说，自己容易被这类庞大的作品吸引，因为他想进入一个作曲家的完整世界， “当你经历完整的一个循环后，它会让我想到人的一生。”

他年轻时也曾被浪漫主义协奏曲和炫技作品吸引，老师却不断告诉他：“一定要弹贝多芬、一定要弹巴赫。”孙旻秀说，舍曼人生最后一场音乐会演奏贝多芬《E大调第三十号钢琴奏鸣曲作品109》，这首作品他弹了超过70年，到了晚年依然还为“为什么直到今天才发现这个东西”感到失望。

在孙旻秀看来，这两位作曲家的作品每天都向演奏者提出不同的问题，却没有唯一和最终的答案。

为了此次录音和巡演，他集中准备超过一年，但不认为自己已经找到了作品的答案。“我学到的是怎样等待，怎样变得有耐心，让一个乐句、一段和声，或不同声部之间的关系，自己慢慢显现出来。”

▲孙旻秀演奏《平均律钢琴曲集》第一卷

10月14日（星期三）晚上7时30分

维多利亚音乐厅

票价：48元至108元

购票：sistic.com.sg/events/minsoo1026