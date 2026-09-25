南洋艺术学院成立新加坡南艺华乐学院，在原有南艺华乐系的基础上，进一步推动华乐人才培养、本地作品创作与国际交流。成立典礼暨创院音乐会星期四（9月24日）傍晚在南艺李氏基金剧场举行。国立研究基金会主席王瑞杰作为主宾出席并致辞。

王瑞杰希望新成立的华乐学院在传承中继续创新，创造属于新加坡的声音。（龙国雄摄）

王瑞杰在致辞中用华语指出，新加坡华乐承载华族文化传统，也在本地多元文化环境中发展。他说：“如何让下一代在传承中继续创新，创造属于新加坡的声音，是我们可以共同思考和努力的方向。”

他也提到，黄循财总理在2026年国庆群众大会上，以新加坡华乐团为例，说明传统华乐如何融入南洋元素，创造具有新加坡特色的声音。

注重建立本地教材

南艺表演艺术学院院长林汉崇受访时说，学院未来将从培养人才、促进国际交流、走进社区，以及加强作曲和教材编写四方面开展工作。其中，他尤其看重本地教材的建立。南艺目前在新加坡承办中央音乐学院华乐器考级，华乐教学也使用不少来自中国的教材。他希望将来能把新加坡的语言、节庆音乐，以及马来和印度音乐元素纳入教学材料，甚至发展适合学前儿童的音乐启蒙教材。

林汉崇指出，现有幼儿音乐教育多以西方音乐体系为基础。他设想，华乐启蒙可以从新加坡孩子熟悉的语言与生活环境出发，让他们在学习乐器之前，就通过儿歌、节庆音乐和不同族群的声音认识本地文化。

专门学院便于交流协作

南艺华乐系现有课程及学位安排暂不改变，目前共有近50名大专、本科及硕士学生。南艺自1984年提供包括华乐器在内的正规音乐训练，目前是新加坡唯一获得政府支持，涵盖大专、本科和研究生阶段的华乐高等教育路径。林汉崇说，过去华乐专业设在音乐学院之下，成立专门学院后，将有更明确的身份与海外院校和专业团体交流，也有利于整合资源与跨学院、跨领域协作。

古筝演奏家、新加坡琴筝学会秘书长郑怡雯于2009年入读南艺大专课程，2015年和2026年又先后回来修读学士与硕士课程。她回忆，初入学时，同届学习华乐的学生只有约五六人；此后她看着华乐专业逐渐发展为华乐系，如今成立华乐学院，能见证这段变化，自己感到庆幸。

林汉崇指出，新加坡华乐生态对人才的需求不限于独奏水准，许多学生日后会参与学校或社区乐团的教学与指导，因此合奏、看指挥（领会指挥手势、意图）、教学及与其他音乐人合作的能力，同样是培养重点。目前，新加坡华乐团有13名全职乐师是南艺校友；也有校友创办鼎艺团，或在学校和社区任教。

来自中国的古琴硕士生汪禹含本科就读天津音乐学院，过去主要通过一对一专业课打磨演奏。来到南艺后，她每周在舞台上听不同华乐专业的同学演奏，并与他们相互点评。“这个过程打破了我作为古琴演奏者固有的思维”，让她接触其他乐器演奏者的思考方式。

来自中国的古琴硕士生汪禹含认为，南艺的教学环境让她广泛接触其他乐器演奏者的思考方式。（龙国雄摄）

这学期，她还与舞蹈系学生合作即兴创作：她从古琴的一个音发展出旋律，舞者再据此构思动作，双方在磨合中完成作品。她也与作曲系学生交流新曲和古琴的不同奏法，希望日后继续探索与其他艺术领域合作。“我作为一个演奏者，可以亲身经历乐曲的诞生。”

新加坡华乐发展如叻沙

华乐从中国传入新加坡后，如何吸收本地多元文化，逐渐发展出自己的声音，也是学院希望探索的方向。

创院总监黄晨达以叻沙比喻华乐在新加坡的发展。新加坡人熟悉的叻沙出自土生华人的饮食传统，结合华人的烹调方式与马来群岛常用的椰浆、香料，形成具有本地特色的味道。他认为，华乐须要扎根传统，也要从本地不同族群的音乐与生活经验中吸收养分，落地生根。

在创院音乐会上，由导师俞嘉与校友王思元和打击乐演奏家Joe Jayaveeran同台演绎为琵琶与印度西塔琴而作的《静默之弦》，便是一次跨文化合作。

王思元（左）和俞嘉师生同台，以中国琵琶和印度西塔琴对话。（龙国雄摄）

南艺过去也曾委约结合不同文化与乐器的作品。吴多才的《过番歌》取材于粤语、海南话、客家话、福建话和潮州话的移民歌谣，以二胡、琵琶、大提琴、钢琴及女高音重现早期移民南下的经历，2018年在北京首演。2026年3月同样在北京首演的《未安之安——为人声、二胡与钢琴而作的三则寓言》，则由吴侹纬以三则寓言组织人声与中西乐器的对话。

林汉崇说，这类作品过去多配合个别演出而产生；若有较稳定的资源，学院希望每年持续委约新作，让本地创作成为长期工作。

院方也计划增设两个演奏专业全额奖学金，分别给予本科生和硕士生，希望吸引优秀演奏生源。黄晨达说，未来还希望举办国际华乐教育论坛，扩大南洋国际音乐大赛规模，并探索华乐教育与数码科技的结合。学院另计划成立国际顾问团，邀请本地及海外的艺术家、教育工作者和文化界人士参与。