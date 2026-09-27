坐巴士到新加坡北部的双溪加株（Sungei Kadut），迎面呼啸而过的罗厘卷起一阵浮土。尘埃落定，眼前是新加坡最后一批锯木厂。2026年底，这片划给木材业近半个世纪的工业区将重新规划，传承逾百年的本地木业，也将随之走入历史的余烬。

在木屑、机油，与被雨水泡过又晒干的树桐气味里，82岁的蔡成宗坐在达兴木业办公室的皮沙发上，手里翻着一本发黄的旧特刊。

那是1986年新加坡木材厂商总会（Singapore Timber Manufacturers’ Association）出版的《新加坡木材工业与产品》。那一年，身为会长的蔡成宗为69家木材厂留下这唯一的文字记录，向各界展示这门行业对新加坡经济的贡献。他在献词中称，1986年是“本行业面对最不景的一年”，盼全体会员共渡难关，书中文章却仍展望着美好前景：木材工业“非但可为，而且大有可为”。