第77届美国国家图书奖公布入围名单，台湾作家平路以《东方之东》入围翻译文学奖，本书英文译者为新加坡作家、翻译家和编剧程异。

平路本名路平，1953年生于高雄，毕业于台湾大学心理系，后获美国爱荷华大学硕士，曾任《中时晚报》副刊主编、《中国时报》主笔和香港光华新闻文化中心主任，并曾在台湾大学新闻研究所与台北艺术大学艺术管理研究所任教。

平路的小说兼顾创作技巧、文字锤炼和题材纵深，创作题材遍及社会、文化、性别、政治、历史、人权等议题，曾获颁金鼎奖、台湾文学金典奖和国家文艺奖。

2026年，平路曾到新加坡分享旅游散文《南极·极南》。

《东方之东》是平路“台湾三部曲”的第一部，2011年由联合文学出版，2024年读书共和国旗下的木马文化重新出版“台湾三部曲”，另外两部分别是《婆娑之岛》及《梦魂之地》。《东方之东》虚实交错，穿透古今，从个人情爱到时代变局，探讨君臣与父子关系，隐喻台湾错综缠结的历史，期许所有人寻得心中的自由。

故事讲述女子敏惠，在丈夫谦一失踪后，孤身从台湾来到北京。她终日听着公安的保证与报告，却始终没有丈夫的下落。敏惠在北京城兜兜转转，邂逅神秘男人尚军，对方自称维权人士，需要借她下榻的酒店躲藏。与尚军的相遇，会是她婚姻的转机？或是猎与被猎的行动艺术？

随着两人关系升温，敏惠让尚军阅读自己正在创作的小说：被禁锢在紫禁城内的清朝皇帝，对海盗商人郑芝龙讲述的台湾海域传奇故事心驰神往。与此同时，敏惠也在反思自己岌岌可危、却又极力想要挽救的婚姻。《东方之东》以多层次叙事手法，探讨了人类对自由的普遍渴望，小说的主题包含爱情与婚姻，还有台湾的岛屿身世，以及海洋所象征、所牵引的自由奔放。

英译本11月美英出版

入围消息发布后，平路在脸书发文指出，《东方之东》小说出版于2011年，2026年推出英文版，足证写作是漫长而奇幻的旅程，而英译本入选大奖，应该多属译者功劳。

程异是《东方之东》的英文译者。（档案照）

《镜文学》报道，木马文化在2024年将“台湾三部曲”向外推广，隔年收到独立出版社“World Editions”对《东方之东》有兴趣的消息。而程异也通过“经典台湾文学外译计划”，完成小说英译。英译版《东方之东》将在2026年11月3日，在美国和英国正式出版。

程异欣见这本神秘、多层次的长篇小说入围了美国图书奖长名单。他在受访时提到：“这几年一直跟国立台湾文学馆和台湾的其他文化机构合作，参与各种项目以及培养文学译者，希望日后会有更多部台湾作品获得国际认可，也希望新加坡能够向台湾学习，多支持作者和译者。”

美国国家图书奖将在10月6日公布决审名单，11月18日公布最终得主。