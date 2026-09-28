从“字食族”专栏作者、新闻记者，到出版第一本书、结伴赴英国学习写作，潘靖颖与林艺君这对写作“双生花”，将在10月3日（星期六）于城市书房对谈，分享这一年的生活与创作转变。

两人是《联合早报》学生写作栏目“字食族”第三代与第四代的写手，都曾任《新明日报》记者，并先后通过城市书房“我的第一本书”出版计划，推出林艺君的诗集《新房客》和潘靖颖的短篇小说集《柠檬》。《新房客》收录72首诗，探索个人与历史、社会及国家的关系；《柠檬》则结集10篇短篇小说，书写城市角落的流动人情。

2025年，两人一起赴英国东安格利亚大学修读创意写作硕士，也成为室友。留学期间，她们在《联合早报》副刊《取火》网站共同撰写“留英手账”，二人背靠背写下异乡足迹，记录课堂内外的摸索。

一年过去，从生活的困境到写作的放逐，她们是否为文字找到新的去处？作家黄凯德是二人大学写作班的导师，也是本场活动主持人。

对谈是首届新加坡独立书店日（Singapore Indie Bookshop Day）的活动之一。书店日串联全岛20家独立书店，让读者走进不同语言与特色的阅读空间。

▲困境与放逐——潘靖颖×林艺君对谈

10月3日（星期六）晚上7时至8时半

城市书房（387 Joo Chiat Road #03-02 The Modules S427623）

入场免费，报名链接：bit.ly/47fbbNg。