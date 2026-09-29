2026年新加坡作家节以“显而未见”为主题，聚焦悬疑与犯罪题材文学，从11月13日至22日，带来超过200个节目。中文节目方面，以东北作家双雪涛的小说最为切合主题。

东北、犯罪、悬疑，或许是双雪涛的文学关键词。从《平原上的摩西》到《猎人》，他的小说穿行于东北的城市记忆、暴力与日常之间，也跃出纸页走向银幕，被更广泛的观众所熟知。当作家被这些鲜明的标签所辨认，它们是否也遮住了他多年创作中的成长与变化，以及更复杂、更个人的观察与思考？除了在对谈中寻找双雪涛文学中那些“显而未见”的部分，作家本人也将主办写作工作坊，带领参与者围绕小说创作展开讨论，交流写作经验与心得。

在中文节目客座策划人曾昭程的设计下，中文节目跨越多种文类、形式与主题。台湾作家、广播人马世芳将带领观众重返台湾民歌运动的现场，并与新加坡Freshmusic网站资深乐评人陈玉能，一同解读新台两地青年的歌单选择，展开一场关于青春、认同与世代声音的跨海对话。

时代充满变数与不确定，写作可能成为保存记忆的容器；当现实变得过于沉重，或充满无解，故事借出皱褶与背面，让人们隐身其中，从书写和阅读中得到疗愈和新的力量。刚出版《欢乐岛》的新加坡作家张曦娜，首届宝珀·理想国文学奖得主王占黑，以及刚凭《裸山》获得台湾金鼎奖的香港作家韩丽珠，将同台对谈，分享如何在虚构的宇宙里，安放那些无法在现实中言说的痛楚，以及如何通过创作，在荒诞之中重建生活秩序。

思考诗歌在当代的位置

眼下流动影像日益占据受众的时间，我们为什么还要写诗、读诗、出版诗？诗未来应如何寻找读者，又应如何为语言调节透明度以保存和创造文学性，与更广大社会产生联结？新加坡诗人语凡、洪均荣和马来西亚诗人梁馨元，将从创作与出版的双重角度出发，一同思考诗歌在当代华语文学世界的位置。

非虚构文学方面，中国河南作家、学者梁鸿，曾用三年走遍都市、县城与乡村，深入上百个家庭、学校和精神医疗机构，写出《要有光》，将目光投向那些被困住的少年。他们是老师眼中的好学生，是父母心中的骄傲，却在某个时刻突然掉队，厌学、抑郁、休学在家，甚至找不到活下去的理由。梁鸿将在作家节上分享三年田野调查中的动人故事与深刻洞察，揭示那些被社会习以为常的青少年情绪困境背后，被遮蔽的个体情感与痛苦。

香港记者谭蕙芸，则以《家锁》记录一个移民家庭、一个患病30年的哥哥，以及那些以爱为名的伤害与捆绑。从一个冷静记者变成家庭亲历者，她将与观众分享如何在文字中寻找真相、疗伤与自由。

寻访旧戏院昔日场址

本届作家节依旧通过文学走读与现场导览，感受文学力量。这包括从《云南园的前世今生：重述南大故事》按图索骥走进云南园。这次活动安排了两场导览，第一场寻觅南洋大学的老牌坊、老建筑和老风景，第二场探索南洋理工大学各种新地标的地景风华。

“大厝独存：探秘陈旭年宅第”则以建筑史学者杨茳善的《名古第》为灵感，由他现场引导，带领参与者感受陈旭年宅第从19世纪的鼎盛期之后，如何历经数十年不为人关注的转身与蜕变，直至最近一次的精心修复，所展现的百年沧桑。从中，参与者也能了解这座建筑的幕后功臣，包括建筑师、工匠和看守员，思索一栋建筑要跨越时代洪流，究竟需要怎样的时机和条件。

《新加坡电影放映场所：1896年至1945年》作者黄汉民将与学者杨明慧一同进行双语徒步导览，重访几个旧戏院的昔日场址。从白沙浮商业城附近的巴黎电影院，到行程终点首都剧院，带参与者一起探索新加坡的光影岁月。

灵感源自英培安小说的跨媒体制作

由新加坡作家节制作，新加坡华族文化中心呈献，《对黄昏说》灵感源自新加坡文化奖得主英培安长篇小说《黄昏的颜色》，从明威思念亡妻惠英的情节延伸，想象惠英重返两人生活过的地方，静静凝望仍留在人世的明威。如果她能看到他的思念，她会对他说些什么？《对黄昏说》融合文字、舞蹈和现场音乐，以华语、英语和粤语反复诉说同一段独白。在不同的语言、身体和声音之间，思念如黄昏，一次次归来，却从不相同。

曾昭程受访时说，本届作家节的聚焦点是犯罪和悬疑文学，但也希望包含多元议题，吸引不同受众。以韩丽珠、王占黑与张曦娜的对谈为例，三人都不隶属任何组织，纯粹以作家身份，记录社会公共事件。“不局限在政治分析，能够从人性的角度出发，书写人们如何在重大事件，或历史伤痕后继续生活下去，我觉得还是蛮重要的。”

除了中文节目，作家节精彩活动纷呈，其中“SEA xChange”聚焦东南亚，系列节目将探讨区域文学作品中的信仰与迷信，东南亚建筑，马来世界媒体报道与文学的关系，以及移民作家与本土作家对城市的迥异体验。参与作家有泰国建筑师、作家Chatchavan Suwansawat和菲律宾作家Caris Avendaño Cruz。

欲知活动详情或购票，可至singaporewritersfestival.com。