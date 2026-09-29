杨树宏自2024年起担任新加坡作家节总监，本届作家节是他任期中的最后一届。他观察到，新加坡文学界对文学翻译日益重视，而作家节的策划不但受到本地多语言文化的特质影响，也积极与多语言进行探索和互动。翻译在其中成为了重要桥梁。

回顾这三年任期，杨树宏指出，他在2024年推出科技讲谈系列，探讨科技对文学艺术和写作的影响。“这体现了我作为计算机科学专业毕业生，同时又热爱诗歌的双重背景，也反映了我个人的兴趣所在。”

他尤其关注那些兼具科学家或未来学家身份的作家。2024年的凯特·博汉农（Cat Bohannon）、2025年的刘宇昆都拥有类似背景。2026年，参与作家节的有新加坡作家拉朱·切拉姆（Raju Chellam），他既是小说家，也是人工智能伦理专家。而斯蒂芬·威特（Stephen Witt）和鲁哈·本杰明（Ruha Benjamin）的非虚构类作品也涉及科技议题。杨树宏希望今年能看到更多首次参加作家节的观众，尤其是来自IT或金融行业的专业人士，能前来聆听他们的演讲。

把每个节目想象成一首诗

在作家节总监这一职位以外，杨树宏是一名诗人，倾向围绕特定理念编纂诗集，再构思恰当书名。他说：“这种根据内在脉络安排诗作顺序，确保书中主题彼此产生有机融合的过程，与构思统筹各类节目，以契合当届艺术节主题，有着异曲同工之妙。今年，在策划节目的过程中，我有时会把每个节目都想象成一首诗来构思或打磨，这些节目汇聚在一起，便仿佛构成了一本名为《显而未见》的诗集，静候有心人去阅读，并从中领悟属于自己的意涵。”

展望未来，杨树宏希望母语和多语种节目能继续增长。在他的任期内，作家节为部分节目提供现场同声传译和翻译服务，致力跨越语言隔阂。“随着翻译技术不断提升，估计翻译的准确度和速度将持续提高，在未来让更多母语节目提供相关服务。”

他也观察到，新加坡文学界对翻译有愈发重视的趋势。新加坡书籍理事会积极通过指导计划和研讨会推广翻译，新文潮出版社和Ethos Books等出版商也积极从事翻译。诸如程异和陈衫娜等新加坡译者也在国际文坛上崭露头角。2024年参与作家节的韩国作家黄宝凛（Hwang Bo-reum），其畅销小说《欢迎光临休南洞书店》正是由陈衫娜翻译的。如今，陈衫娜已经翻译了10部韩国文学，以及其他华文和日文作品。

多语环境塑造作家节策划方式

杨树宏认为，本地的多语言特质塑造了作家节的策划方式。他说：“我们的英语、华语、马来语和淡米尔语节目，各自植根于所属的文学社群，不同语言所承载的作家、创作实践与关注议题往往各具特色，因此我们给予每种语言充分的空间，让其沿着各自的路径发展，并构建其希望传达的叙事。”

然而，这些文学世界之间也存在交汇。“同一个概念在不同语言中可能蕴含着迥异的意义。翻译工作在其中发挥着至关重要的作用。”他相信，通过译者的专业能力，能将各类文学作品呈现给原本可能无缘接触它们的读者。

杨树宏期待，作家节对四种官方语言和更多语言的探索与互动，能更广泛地反映新加坡，以至世界各地的语言表达、写作风格与叙事方式。