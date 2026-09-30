喜欢吃桃子，是爽脆的那一种。

那一天，经过超市的时候，见到有桃子摆卖便入内看看。架子上的红色桃子看起来平平无奇，价格也便宜，便选了一盒。另一边则摆放着色彩艳丽的黄桃子，令人垂涎，而价格昂贵。想了一想，自己没吃过，便也选了一盒回家尝尝。

隔了一天，从冰箱拿了一个红桃子尝，确是记忆中的味道，非常好吃。冲动之下心想，那黄色的桃子是不是会更好吃？于是再从冰箱拿一个黄色的桃子，岂料第一口咬下去，竟让我大失所望，口感并没有期待中的惊艳。

生活就是这样，有许多事和物与我们所见并不相符。桃子就是一个很好的例子，表面上看起来不起眼的红桃子，给予我好的口感。相反的，看起来可口、令人心动的黄桃子，味道却令人失望。

​表面上的好坏，价钱的高低都是外在的东西，它并不能够代表什么，品质也没法获得保证。故而我们做什么，都不可只流于表面，实质如何还取决于其本质。

​隔了几日，我再去超市，已没有红色的桃子，货架上摆的全是黄色的桃子，太令我感到意外了。想必那美丽的外表已取代不怎么诱人的红桃子，这让我少了一份选择，也少了一份记忆中的美味。

​生活中接触的事物，我们是不是都单凭外表来决定？我想许多时候都如此。因为对于美与好的审美偏爱，往往蒙蔽了认知，也习惯对真实的“丑”选择逃避。久而久之，我们被美丽的假象所包围，真相则离我们越来越远。

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