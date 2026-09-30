▲《骄傲的小白兔》

10月10日（下午4时，晚上7时30分），10月11日（下午2时30分）

史丹福艺术中心（Stamford Arts Centre Black Box, 155 Waterloo Street #01-08 S187962）

票价：35元

购票：致电67027071／89285873，或到官网（artstheatre.com.sg）购票。

由新加坡艺术剧场呈献的华语儿童剧《骄傲的小白兔》，原定于10月3日、4日，在新加坡艺术学院公演五场，门票售罄后，特别移师史丹福艺术中心加演三场。

《骄傲的小白兔》改编自苏联作家米哈尔科夫的经典童话《神气活现的小白兔》。中国戏剧导演、前总理周恩来养女孙维世，曾将其翻译并改编为华语童话剧。这部剧在新加坡的演出史，也是本土华语剧场发展的一段缩影。早在1970年代，新加坡艺术剧场便以“短剧与歌舞拼盘”的形式，在文娱晚会上呈现这部剧，当时由剧场创办人郑民威执导。

1997年起，艺术剧场将这部剧改编为60分钟的独立儿童剧，长期深入校园演出，获得校内师生好评，并曾在2023年走出国门，登上中国南宁戏剧周的舞台，广受赞誉。

《骄傲的小白兔》讲述小白兔因骄傲自大而经历波折的故事。全剧通过生动有趣的故事情节、专业的演出团队制作，以及演员与小朋友们的近距离互动，让小朋友在欢笑中爱上剧中的动物角色。剧目寓教于乐，潜移默化传递了“不能骄傲、要友爱互助”的做人道理，是启发儿童成长的绝佳艺术体验。适合3岁及以上小朋友观看。