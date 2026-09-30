新加坡弗朗明哥团体Flamenco Sin Fronteras与来自七个国家和地区的艺术家，携手呈献两部全新作品，聚焦气候问题、人工智能和人类韧性，为历史悠久的舞种注入当代性。

创立于2011年，Flamenco Sin Fronteras是本地历史最悠久、规模最大的弗朗明哥学校。团体自2014年推出的FlamencAsian，是本地唯一的多元文化弗朗明哥庆典。10月3日和4日，滨海艺术中心小剧场将上演《破碎大地，鲜活灵魂》（Tierra Rota, Alma Viva）和《明日碎片》（Fragmentos de Mañana）两部弗朗明哥作品，共同提出当代追问：身处碎片化，充满不确定性，不断改变的世界，我们该如何保持人性？

《破碎大地，鲜活灵魂》由安东尼奥·瓦尔加斯（Antonio Vargas）执导，这是一部关于生态崩溃与人类坚韧生命力的深度沉思之作。它构想一个物质、社会和精神层面均已支离破碎的世界，里头却依然承载着生命与记忆的顽强延续。这部作品由作曲家罗伯特·卡斯蒂尔斯（Robert Casteels）、西班牙弗朗明哥吉他手何塞·伊斯梅尔·塞拉（José Ismael Sierra）、台湾弗朗明哥歌手陈柏因和新加坡打击乐手拉利特·库马尔（Lalit Kumar）共同谱曲。当代舞者彭心怡和龚文轩，将弗朗明哥原始强烈的张力与现代舞诗意般的流动感融为一体。

舞者服装改自旧衣物

《破碎大地，鲜活灵魂》的服装设计也别具巧思。每个主要舞者的服装，都由旧衣物重构而成，它们被拆解、重组，化身为能够随舞者灵动起伏并讲述全新故事的艺术载体。这些服装以棕色和灰色为主调，呈现出当代美学风格。它们由“Flamenco by Irene”设计制作，设计者顺应而不对抗面料本身承载的历史痕迹，让时光印记自然塑造出服装轮廓。一场探讨气候变化与韧性的演出，不应以崭新的面貌登场，而应呈现出重获新生的姿态。

《明日碎片》则采用截然不同的形式。它并非单一叙事，而是由亚洲各地艺术家与西班牙艺术家共同参与，每位艺术家针对未来的某个面向，包括人工智能、环境的不确定性、身份变迁或人际联结的追寻，创作一段原创表演片段。《明日碎片》不试图提供圆满的定论或结局，而是让各种差异在张力中并存，而不刻意将其抹平。

在西班牙国家旅游局、塞维利亚旅游局和西班牙驻新加坡大使馆的合作下，来自弗朗明哥摇篮——塞维利亚的吉他手佩雷斯·维拉（Pérez Vera）和舞者玛卡雷娜·洛佩兹（Macarena López）将为《明日碎片》舞作作结。

本届演出汇聚来自新加坡、中国大陆、台湾、香港、日本、泰国和西班牙的艺术家。他们不只是西班牙表演艺术的点缀嘉宾，而是共同塑造作品的合作伙伴，各自融入自身专业训练背景与对主题的独特解读。

▲《破碎大地，鲜活灵魂》（Tierra Rota, Alma Viva）

10月3日（星期六）晚上8时

10月4日（星期日）下午3时

▲《明日碎片》（Fragmentos de Mañana）

10月4日（星期日）晚上7时30分

滨海艺术中心小剧场

票价：38元起

购票：sistic.com.sg/events/flamencasian1026

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