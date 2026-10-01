九年剧场推出新儿童剧《大森林，小勇士》，于2026年9月11日至27日在国家图书馆戏剧中心黑箱剧场上演。这部儿童剧反响热烈，许多场次早早售完，九年剧场的儿童剧制作向来扎实，累积了好口碑，这次的戏剧体验也没让大小观众失望。

走入剧场便感受到身临其境的惊喜。舞台设计并不复杂，却有耳目一新的效果。黑箱剧场被布置成甘榜的小庭院，竹子搭成开放式门厅，几个简单炉灶就是厨房，帘子后面便是卧室，四周是香蕉树，地里种着红薯。即使对从小生活在城市，不熟悉甘榜生活的新加坡孩子来说，这难得的真实感也令他们很快便沉浸到亲近自然的甘榜生活情境中。

绿树逼真，土壤由回收利用的废纸碎制成，却毫不违和，也与作品所关心的生态主题形成有趣呼应，看得出舞台设计有化繁为简的巧思与功力。灯光设计也功不可没，营造出日常、温馨、真实的氛围。这与许多抽象梦幻的儿童剧舞台设计不同，无需反复铺陈，便让孩子进入故事中人与象、人与树林彼此亲近的生活背景。

象偶灵动可爱

剧场中的主角之一小象阿福的呈现相当精彩。九年剧场这次没有以真人演员来扮演小象，而是用偶戏的形式，创造出一只灵动可爱的象偶。小象刚登场时，我身边的小观众就好奇地猜测这只象偶是怎么做成的。

表演中，小象不时走近观众，让大家都有机会近距离地观察与欣赏它的表演。观众自然便与女孩阿盈共情，对小象阿福心生喜爱。操纵象偶的演员始终在台上，不时模拟小象的声音，却丝毫不妨碍观众相信眼前这只小象的存在。

我尤为赞赏偶戏的选择，真人演员来扮演小象或许能更方便地将动物的所思所想宣之于口，但在这个故事中，小象的沉默与距离感被保留下来，这种隔阂非常重要。它让观众相信并感受到，即使我们与动物属于不同物种，无法直接沟通，但孩子与小象之间的情谊是如此真诚动人。无法交谈，却能共情，人与象的命运仍然息息相关。偶戏克制的处理，反而让跨越物种的情谊显得更加真切有力。

小观众起身喊停

《大森林，小勇士》是一个环环相扣的故事。生活在甘榜的女孩阿盈想吃米饭，可是能种植稻米的田地越来越少。田地减少是因为洪水泛滥，而洪水泛滥则是因为森林被大肆砍伐。同时，象群进入人类村庄，偷吃粮食，背后也是因为小象的家——森林被砍伐，它们因此粮食短缺，并非主动侵扰人类的生活，而是被迫寻找栖身之所。随着故事推进，小观众们逐渐意识到，人类与象群看似是敌对双方，其实都是森林砍伐的受害者。

剧中高潮部分，是当伐木机开进森林，即将推倒更多树木时，孩子们纷纷站立起来大声地喊着“停下、走开”，最终成功阻止伐木机继续前进，保卫人类与象群的家园。令我感动的是，孩子们的参与不仅是为了儿童剧场常见的互动，而是整个故事中非常重要的一环：许多人站在一起，与动物伙伴们站在一起。当孩子们大声喊着“走开”，他们的声音与肢体都在认真表达，表达友情与爱，表达勇气，表达对自然本能的亲近与信念。看似遥远的甘榜故事，在剧场里变得具体可感，而孩子们身体力行的呼喊，赋予故事更有力量的真实。

《大森林，小勇士》所探讨的森林砍伐与保护家园主题，恰与近几个月关于树林保护与住房发展的公共讨论形成呼应。剧场作品有漫长的筹备周期，显然并非针对近期争议而作，事实上，九年剧场从《豚豚与鲸鲸》系列到《大森林，小勇士》，一贯十分关心人与生态之间的关系。恰恰是现实中的呼应，让作品所探讨的主题获得了更具体的当下意义。这也说明，面向儿童并不意味着必须简化现实的复杂性。九年剧场在带来精彩生动的剧场表演的同时，也让儿童有机会理解社会现实，并在观看中感受自己的力量，看到改变的可能。

（作者是本地作家）