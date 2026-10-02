喝下一碗孟婆汤，灵魂告别前身记忆，开始全新人生。对真快乐掌中剧团第三代艺术工作者柯世宏来说，这与布袋戏异曲同工——一样是生旦净末丑，此刻演唐明皇，换了衣服就能变武松，变许仙。身份可以转换，角色也能重生。

真快乐掌中剧团即将在11月来新加坡演出得奖作品《孟婆·汤》，重新诠释经典角色，同时融入布袋戏从艺者的个人故事，人与偶，虚与实，传统与现代由此交汇。本作曾获台湾传艺金曲奖，并在法国和加拿大演出，即将与新加坡观众见面。

恰逢猴纸剧坊举办的无线空间国际偶戏节迎来10周年，真快乐掌中剧团作为台湾演出单位，前来参与这一盛会。本届艺术节以“跨越国界·偶艺无界”为主题，汇聚来自韩国、西班牙、伊朗、印度尼西亚和泰国的偶戏艺术家，带来传统皮影戏、物件剧场二维动画和布袋戏等剧种。

猴纸剧坊自2016年起举办无线空间国际偶戏节，汇集来自各地的优秀偶戏艺术家齐聚新加坡，不仅是为了让本地观众一站式欣赏来自不同文化背景、兼容传统与当代的偶戏演出，也是为了让本地偶戏工作者切磋交流。10年来，艺术节不仅丰富了新加坡的儿童艺术生态，也持续推动传统木偶艺术的传承与创新。

印尼创意艺术工作坊Animawayang Community将在2026年无线空间国际偶戏节演出皮影戏。（主办单位提供）

10米长斗篷一物多用

人们对“孟婆汤”耳熟能详，喝过孟婆汤，前世记忆尽消，灵魂投胎转世重新开始。柯世宏说：“如果你相信轮回转世，在喝孟婆汤的那一刹那，你会想到什么？可能是一个人，一件事，一个声音或是一种熟悉的味道。”喝下孟婆汤的那一刹那，对他来说是关键的戏剧动作，发出一道穿越古今的叩问：如果有重新选择的权利，你会失落吗？你会高兴吗？

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真快乐掌中剧团演出的《孟婆·汤》，从女性视角出发，对布袋戏经典女性角色，即《苦守寒窑十八年》的王宝钏，《水漫金山寺》的白素贞和《武松打虎》的潘金莲，重新诠释，赋予新意。王宝钏对薛平贵的一片痴心，白素贞为解救许仙不惜对抗天条，以及潘金莲不顾伦理追求自我的真性情，她们的泪水化作汤，构成了这部经典新编之作。

《孟婆·汤》的一大重要元素，是一块10米长的斗篷，它既是戏台，也是孟婆的身体，还是西湖借伞的船，更是潘金莲的汹涌渴望。

《孟婆·汤》以一大斗篷为戏台，化作孟婆的身体、西湖借伞的船只和潘金莲汹涌的情感。（主办单位提供）

借传统戏曲讲自己的故事

布袋戏演师也在《孟婆·汤》中现身，除了以手演绎角色，也穿插自身的内心独白：表演与生活，虚构与现实之间的界限，同样在剧中重构。

柯世宏说，台湾布袋戏已经发展两三百年，传统底蕴丰富，但自小在戏班长大的他经常想，布袋戏好像永远都在说别人的故事，传统戏曲有没有可能讲述自己的故事？《孟婆·汤》有两条故事线，一由孟婆牵引三个女人的身世，二由柯世宏与弟弟柯世华的对话构成。

“我和弟弟从小在戏班长大，从小都羡慕别的小朋友拥有很多玩具，我们没有无敌铁金刚，只有布袋戏可以玩到天亮。”

两条故事线徐徐铺陈揭示，布袋戏演师是孟婆，日复一日给布袋戏偶赋予新的人生。

演师也在排练过程中接受身段训练，讲求人偶合一。柯世宏说，《孟婆·汤》邀请“无独有偶工作室剧团”艺术总监郑嘉音担任导演。他与郑嘉音均毕业于美国康涅狄格大学偶戏研究所，接受西方完整的偶戏训练。郑嘉音也邀请了兼通传统身段与当代肢体表达的舞者前来指导，何时要将重心靠后，何时要凸显偶，通过这些肢体训练，让舞台上的人与偶达致和谐。

在台湾，布袋戏剧团有九成是由男性主导，而真快乐掌中剧团由柯世宏的祖母江赐美创办，用更开放自由的方式，让这个剧团走过近70年。来到第三代，兼具东西方表演训练的柯世宏认为，表演不必是单一面向的，可以有交流、沟通和思考，不要只看到惩恶扬善就满足了，更重要的是：从中带来什么思考？是否映照出观众心底的某一部分？

有鉴于此，他期待将《孟婆·汤》带到新加坡演出，让人们感受传统戏曲美丽细腻的一面。

艺术节设免费艺穗活动

其他演出单位还有伊朗偶戏艺术家Hojjat Zeinali、韩国的Odongnamoo Happening、印度尼西亚的Animawayang Community，以及泰国Pineapple Studios。此外，艺术节也设有多项免费艺穗活动，包括猴纸剧坊布袋戏大师班学员带来的迷你演出、亲子工作坊，以及由各地偶戏艺术家的特色文创商品组成的艺术市集。

伊朗偶戏艺术家Hojjat Zeinali将带领观众，以日常物件创造二维物件剧场动画。（主办单位提供）

无线空间国际偶戏节长期在月眠艺术中心演出，近年在中心内的“The Artground”室内空间演出，为亲子观众提供绝佳观戏空间。随着这个室内空间即将搬迁，走过10年光景，偶戏节也必须另觅新地，继续推广与传承偶戏艺术。

何家伟受访时说，猴纸剧坊获得新加坡华族文化中心的鼎力支持，接下来三年，这场国际偶戏节能以华族文化中心为全新落脚处。“根据过去经验，以及到国外考察的结果，偶戏不尽然要在剧场舞台上演出，我们就曾在教堂后面空地，甚至酒吧底楼看过偶戏。”

正因为表演不限于典型舞台，它与演出场所之间的化学反应也成为戏的一部分。猴纸剧坊将进一步研究如何在华族文化中心展演国际偶戏节的节目。

▲无线空间国际偶戏节

11月13至15日（星期五至日）

晚上7时30分

演出地点参考购票网站

票价：单场演出从20元起

购票：papermonkeytheatre.bigtix.io/en