新加坡交响乐团（SSO）将于10月13日至25日赴中国七座城市巡演，这是乐团时隔15年再度访华，也是汉努·林图（Hannu Lintu）2026年7月出任音乐总监后，首次带领SSO展开国际巡演。出发前，乐团将于10月8日及9日在新加坡国立大学文化中心举行两场音乐会，让本地观众率先欣赏巡演曲目。

此次巡演由本地小提琴家蔡珂宜（Chloe Chua）与中国小提琴家何子毓担任独奏，首站为上海，随后赴武汉、北京、长沙、广州及深圳，最后在厦门演出。巡演获得淡马锡基金会支持。

新加坡交响乐团总裁郭兆龙（Kenneth Kwok）受访时说：“我们希望世界知道，新加坡并非只重视经济与财富，我们也是一个文化充满活力，深切欣赏艺术，并在各个领域拥有人才的社会。”

乐团也将演奏本地作曲家王辰威的《姐妹岛》，以新加坡题材向海外观众介绍本地创作。郭兆龙指出，巡演是拓展与国际乐团及演出场馆关系的机会，乐团最近与上海交响乐团签署合作谅解备忘录，就是一例。

展新加坡文化艺术实力

郭兆龙希望通过这次巡演，在中国展现新加坡的文化与艺术实力，并吸引更多中国观众关注SSO。“随着科技发展，地域限制如今已大为减少。2025年，我们的线上观看次数达到1500万次，希望有更多中国观众加入关注我们的行列。”

林图期待到这些出色的场馆演出。他说：“我知道，中国观众经常聆听世界最优秀的乐团演出。因此，我们想通过演出，让他们认识到SSO也是世界最优秀的乐团之一。”

2025年曾随SSO赴澳大利亚巡演的蔡珂宜说，与一群同样热爱古典音乐的音乐家旅行非常开心，但短时间内辗转不同城市，可能让身心疲惫。

本地小提琴家蔡珂宜（左）将携手中国小提琴家何子毓，作为独奏家参与SSO中国巡演。（档案照）

“我从未在两周内演出七场，这次中国巡演的行程肯定会十分密集，也充满挑战。”她说会注意饮食，并在每场演出前充分休息，“演出后也会吃点好东西，作为给自己的小小奖励！”

本地观众可在行前两场音乐会，欣赏巡演的两套曲目。10月8日，蔡珂宜将演奏门德尔松《小提琴协奏曲》，林图将指挥《姐妹岛》与马勒《第一交响曲》。10月9日，蔡珂宜与何子毓将合作演奏莫扎特为小提琴与中提琴而作的《交响协奏曲》，下半场同样为马勒《第一交响曲》。

▲SSO中国巡演前音乐会：蔡珂宜与汉努·林图——瑰宝与巨人

10月8日（星期四）晚上7时30分

新加坡国立大学文化中心

票价：20元至40元（可用文化通行证购票）

购票：sistic.com.sg/events/SOT2641-1a

▲SSO中国巡演前音乐会：莫扎特《交响协奏曲》与马勒《巨人》

10月9日（星期五）晚上7时30分

新加坡国立大学文化中心

票价：20元至40元（可用文化通行证购票）

购票：sistic.com.sg/events/SOT2641-1b