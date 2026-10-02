▲国立台湾交响乐团：听见台湾

10月14日（星期三）晚上7时30分

滨海艺术中心音乐厅

票价：20元至80元

购票：sistic.com.sg/events/ntso1026

国立台湾交响乐团将在指挥庄东杰的率领下，呈献“听见台湾”音乐会。节目包括台湾与新加坡作曲家的作品，以及贝多芬和拉赫玛尼诺夫的经典。庄东杰说，曲目虽然面貌各异，却都触及作曲家关于故乡、土地的情怀。

怎样从交响乐中听见台湾？庄东杰在访问中提出三个词：自由、温暖与热闹。他说，台湾音乐有一种音乐内部结构的自由；萧泰然《来自福尔摩沙的天使》从开头便给他“被音乐拥抱”的感觉。乐团各声部之间的对话，则让他想到台湾庙宇文化中鲜活、热闹的气息。

上半场以旅美作曲家张菁珊为国台交成立80周年创作的《八十新章》开场。作品将《梅花操》《天公落水》《锄草歌》《雨夜花》等台湾民谣融入交响乐。

新加坡作曲家吴多才的《新加坡民谣组曲》将“Ondeh Ondeh”“Suriram”“Kopi Susu”和“Jinkly Nona”四首民谣编入合唱与管弦乐，呈现流传于马来、土生华人及欧亚族社群的歌曲。前三首以马来语演唱，最后一首则使用克里斯坦语（Kristang）。

庄东杰认为，两部作品以民谣相互呼应，也是台湾乐团与新加坡展开音乐对话的方式。由于自己不懂马来语和克里斯坦语，他期待参与演出的本地合唱团，帮助乐团把握歌曲的语言与节奏。

上半场另有贝多芬《合唱幻想曲》，由钢琴独奏逐步加入管弦乐与合唱。本地杨秀桃音乐学院钢琴系主任张小惠将与国台交、新加坡交响合唱团（SSC）、新加坡交响青年合唱团（SSYC）及李彤、丁湘庭、吕沛芸、郑渊智、郑惠良、林伟林等六名本地及旅新台湾声乐家同台合作。

下半场演奏《来自福尔摩沙的天使》及拉赫玛尼诺夫《交响舞曲》。庄东杰留意到，两部作品的主题分别采用上行和下行的分解三和弦作为主题动机，听来仿佛彼此映照。