新闻传遍全世界后，俞立刻奔往晋的家。他大力敲晋的大门，智能大门先是说晋很不舒服需要休息，再又说晋正在工作，叫俞滚回家去。俞叫大门闭嘴，继续用力敲门，足足敲上两分半钟，大门才懒洋洋地解锁、打开。俞的指关节隐隐发胀，他快步走到晋的卧房门前，用力敲门。卧房门很有礼貌地向俞问好。晋从卧房里大喊，叫俞改天再来。俞继续敲门，卧房门却忽然打开了，瑞从卧房里奔了出来。俞不理会瑞，他看见晋在卧房的窗前来回踱步。俞知道晋每次心烦意乱时总会这么来回踱步，晋从前念书时，每次考试前，总会这么做。恍惚间，俞觉得他们仿佛回到了正在念书的中学时期了。俞想进房，晋却一个箭步冲上前把俞推出卧房。俞急急问晋看了新闻了吗，看了吗，晋却忽然对俞大吼，脖子上的青筋吓坏了俞。瑞坐在客厅沙发上啜泣，一台小机器人给瑞端来了一盒纸巾。晋走到瑞面前，轻声对她说，他不管新闻怎么说，他不管法律怎么下定论，他不管全世界怎么想，瑞始终会是他的妻子。俞怒极而笑，俞说新闻已经报道，过去数十年来关于“新生人”究竟是人还是机器的争议，现在终于有定论了，像端这类的“新生人”都是机器人，不能算人类，也无法再继续享有人类的一切权利与权益，这个判决即时生效。瑞哭着说，她是“新生人”没错，但她很清楚自己不是机器人，她不能因为什么无聊的法律或科学家的无理判断而说自己不是人。俞笑说“新生人”在世界各地的医院里被大量培植出来，“新生人”的大脑都由超级电脑输入程序，所以瑞不是人。晋扬起拳头，要俞住嘴。瑞说“新生人”身体里没有任何机器零件，所以不是机器人，“新生人”们几百年来在社会上受尽各种歧视，近几年好不容易终于争取到权益，有的“新生人”甚至被人民拥护成政客，“新生人”是用血汗争取人权的。瑞继续说，她会做梦，她爱着晋，这就是她是人类的最有力证明。晋对瑞说，他感受得到瑞的爱，他可以证明瑞是人类。俞粗脖子大喊，晋，你被骗了，被一台机器骗了。晋也高喊，只有人会欺骗，所以，如果瑞在欺骗他，那也还是证明了瑞是人而不是机器，不是机器，不是机器。俞说机器不会骗人，可是利用机器的人会骗人，瑞骗不骗人并不是重点，总之你和我都被制造“新生人”的那些人骗了。晋捂住脸说，就算被骗，他也会继续爱着瑞。俞失控大笑，俞说是的是的，你的爱总建立在谎言上，现在如是，从前也是。说完，俞一脚踢开那端着纸巾盒的小机器人。小机器人被踢飞，狠狠撞在墙上，直直落到地上，墙被撞破了一个洞，里头的电路板也露出来了。小机器人躺在地上，断手断脚的样子，它开始播放一段古典乐，然后音乐戛然停止，就一动不动了。墙壁内的电路板在闪烁着灯光，墙壁问大家需不需要联络维修人员来维修墙壁。俞对晋说，他如果现在把瑞杀了—— 不，毁坏了—— 在新法律下，俞是不会受法律制裁的。说完，俞朝瑞大步走去。瑞大喊，颤颤巍巍地从沙发站起来。晋猛地扑向俞，两人摔在地上，晋翻身坐在俞的身上，朝俞的鼻梁、双颊、额头、耳朵，用力挥拳猛打。俞的血溅在晋的身上，俞的双眼被血弄得黏糊糊的，俞想起从前念书时，想起他到晋的家里温书，想起两人怎么一起玩闹，想起他们怎么一起躺下，紧紧拥抱。俞想起父母对自己说他们不是俞的亲生父母，俞的父母说，俞是医院里培植出来的“新生人”。俞想到自己的父母骗了他那么多年，俞想到自己骗了晋那么多年，俞想到在新法律下就算晋把他打死了—— 打毁了—— 晋也不会受到法律制裁，于是俞感到很欣慰。

俞不知道晋被瑞拉开了。俞感觉不到瑞在自己身旁蹲下。俞不知道瑞正握着他的头，哭得很悲伤。俞眯着被血粘得黏黏的眼，隐约见到那小机器人躺在墙角下，断手断脚的样子，比他还要像人。