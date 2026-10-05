周四下午，登布西山（Dempsey Hill）一家餐馆摆开十余桌麻将，放炮截胡此起彼落。上桌的不是阿公阿，而是一群非华族玩家。他们翻着初学者手册，对照牌角的阿拉伯数字听牌。一声“Hu（胡）！”整桌笑成一团。

牌局的组织者是普丽扬卡（译名，Priyanka Kapoor，48岁）。生于印度的她已是新加坡公民，多年来她游历多国，见识过麻将在不同文化里的变体。二十多年前来到新加坡时，普丽扬卡爱上了本地麻将。“我当时在旁观牌局，发现新加坡麻将和西式的不一样，这里的规则更有趣，也更正宗。我看到的不只是牌面，还有传统文化。打着麻将，也能想象以前的新加坡人是怎么娱乐的。”

普丽扬卡（红衣者）正在向学员传授麻将技巧。（唐家鸿摄）

印裔同胞创办麻将教学

牌技纯熟后，她在朋友圈里教人打牌，发觉想学的人越来越多，“社交麻将”也成为一股潮流。“麻将能锻炼认知和逻辑能力；把玩家聚到同一张桌子上，有社交功能。”2026年，她创办麻将教学机构Tile and Flow，提供教学服务，也组织起上千人的麻将社群。

“麻将交友”的热潮不只出现在新加坡。过去一年，纽约、伦敦、巴黎、悉尼等地的餐馆和酒吧办起麻将之夜，社交媒体上的麻将视频也层出不穷。在新加坡，牌局从组屋和联络所走进咖啡馆、*SCAPE青年中心和大学社团，成了手机屏幕外的社交新选择。

传统麻将看似焕发生机，其实早在1950年代，本地牌友交际就已常见。本地已故富商余东旋的旧宅“余园”是当时上流社会的社交场所，华人妇女协会常在那里举办桥牌与麻将慈善牌会，为圣安德烈医院、新加坡防痨协会和童子军等机构筹款。寻常人家的麻将牌局，则是亲友围坐的情感联络空间。

上个世纪，牛车水“死人街”（硕莪巷）上的麻将牌局。（国家档案馆）

然而，牌桌上的输赢，让它长年蒙上赌博的阴影。如今，新加坡麻将不只在家里代代相传，也走出了消遣娱乐的范畴：有人在餐馆开班教课，有人上网拍片讲解，有人借牌桌结识圈子里的人脉，还有手机游戏随时开玩。不赌钱的“卫生麻将”，向不同种族和文化背景的人敞开。牌桌三缺一时，坐下来补位的，可能是你未来最好的朋友。

新时代麻将博主

每逢周末，陈骏億（Owen Tee，26岁）家中的麻将桌都坐满了人。这名Z世代青年起初对麻将没兴趣，觉得那不过是过年才拿出来的老派桌游。20岁那年，他在牌桌旁突然问父亲：“为什么丢这一张，不留那一张？”问完不过瘾，他又上网找教学视频。

2024年，他在YouTube开设“Tearo Mahjong”频道，把周末牌局录下来，并在半小时到三小时不等的长视频里回看，讲清每次弃牌的理由。频道以“Singapore Mahjong Vlog”为主，录制他打牌的第一视角，还有直播放送。TikTok平台上，他主要发布几分钟的短片，每条只拆解一个关键决定，该不该暗杠，哪一张进牌最要紧，有时还把问题抛给观众，问他们会单吊发财，还是选更稳妥的打法。

陈骏億克服困难，做自己最想做的事，拍摄麻将视频。（龙国雄摄）

“先让人看懂为什么丢这张、留那张，才比较容易明白，他们可以跟着影片一起进步。”陈骏億告诉《联合早报》，当年自己想学新加坡麻将时，找到的教学影片寥寥无几，如今，他想给初学者更多学习资源和思路。

做麻将博主，先得挤出时间。陈骏億没有走传统的坐班路线，他平日做兼职，也在网上经营自己的烘焙店，空档则全留给频道，约朋友开麻将局、录素材、剪片，几乎没有休息。家人起初不全然赞同这样的安排，看似内敛的陈骏億却坚持：“人生很短，我不可能一直按别人要我做的过日子。”他盼着频道有一天能带来稳定收入，也真的能教会观众打牌。

比时间更磨练心志的，是批评。陈骏億还年轻，直播时，每一张牌都可能被资深牌友挑出来质疑，评论区里，也有人说他“乱打”。“我想过好几次放弃，但有用的意见，我记下来，一味挑刺的，我就学着不放在心上。有人看了影片后说打得更好，有人因此开始学麻将，还有海外观众追问新加坡麻将怎么计分。每次看到这样的留言，我还是很有成就感的。”

为打牌组兴趣社群

陈骏億不是唯一为麻将调整生活的人。潘毅坚（Edwin Phua，48岁）也只做兼职，把弹性时间留给牌桌。对他们来说，麻将不只是过年凑一桌的消遣，而是一门值得钻研与传承的技艺。

潘毅坚创办的雀盛国际麻将俱乐部设在大巴窑西民众俱乐部，不收会员费。周六打“联赛”，周日教学和练习。俱乐部有68名活跃玩家和30多名学员，从年轻人到年长人士都有。“大家水平也不一样，有人冲着海外赛事而来，我会不时带他们出国参赛。也有年长学员学了一年还停在初学者水平，但仍然每周报到练习。”

雀盛国际麻将俱乐部提供多种活动，气氛热烈。（郑一鸣摄）

潘毅坚大学时打桥牌，2003年毕业后牌友散了，他上网寻找更有挑战的牌局，看到各地选手比赛通用的麻将竞赛规则（Mahjong Competition Rules，简称MCR），他便捧着规则书边学边打，“喜欢麻将又不想赌博，完全可以走竞技麻将路线。国标麻将或立直麻将（日本麻将）的技术性更强，运气反而没那么重要。”

2009年前后，人民协会请他开课。2012年，他在联络所成立兴趣小组，自编讲义。初学者先上约三小时基础课，再上桌实战。潘毅坚曾遇到居民投诉：开麻将课，不是鼓励赌博吗？他解释，“我们的小组不玩钱，大家都是想练牌技的人，但也有人一听不赌钱，扭头就走。”

潘毅坚还举办过新加坡麻将比赛，把麻将带上游轮，发挥这项桌游的积极意义。“麻将也是有共同语言的，新加坡麻将规矩家家不同，这套规则却能带出国门，跟其他国家的对手过招。”

潘毅坚走竞技麻将路线，为新加坡麻将正名。（郑一鸣摄）

“我是想打更多麻将，才办了这个社群。十多年过去了，自己反而很少打。”如今，他的时间多花在排赛程、找场地和登记学员上。好在越来越多牌友主动帮忙排赛程，陪新手练牌，新加坡的竞技麻将也走上了正轨，见证了这一切的潘毅坚感到欣慰。

第一堂课从组屋开始

冠病疫情期间，大家聚在家中，新加坡也涌现出不少麻将团体。Mahjong Lah创办人陈雪滢（Sabrina Tan，37岁）曾在芬兰留学，回新加坡后，她怀念那段和各国人交流的日子。“在芬兰，如果没认识当地朋友，就很难知道他们平常做什么。游客和外籍人士来到新加坡，可能也感同身受，我想新加坡麻将正好是个切入点。”

陈雪滢希望不同文化背景的人相聚牌桌，互相理解。（龙国雄摄）

2019年4月，她在Airbnb Experiences上架麻将课程。“我没有料想到，想学麻将却找不到门路的新加坡人也很多。如果没有家人或朋友肯教，麻将很难入门，就算家里有人会打，也未必有耐心陪新手慢慢摸索。”

曾是瑜伽老师的她，把亲友间口耳相传的本地打法拆成系统化的课程，并用英语讲解规则，在麻将牌上贴提示，印成图解小册子。她还制作新加坡麻将的周边，把丰富的麻将文化带给学员。

Mahjong Lah有印度裔老师授课，四方桌上尽显多元性。（龙国雄摄）

陈雪滢提醒，“麻将不只一种打法，新加坡麻将有特别的动物牌，英语课上的术语，也未必和华人家庭的叫法一样。有些西方教材把中、发、白叫作“龙牌”（dragons），我会加以解释，因为那不是传统文化。”

Mahjong Lah的课堂百变，陈雪滢曾带着便携麻将桌和牌，上门到学生家里教。后来，企业也请她到办公室办团建活动。2026年春节，陈雪滢在电影《我的人生我自摸》（Luck My Life）客串，电影中的麻将仍背负赌博污名。

Mahjong Lah汇集爱麻将的人，并精心设计周边产品。（龙国雄摄）

陈雪滢看到的却不是这样，她回忆道，“我的一名越南裔美国学生学会打牌后，终于明白祖母当年为什么那么爱打麻将。麻将不只是出牌步骤，还有一家人围桌相处的记忆。”

周五晚上，荷兰学员劳拉（Laura Van Gent，30岁）和丈夫结束了一周的工作，报名参加陈雪滢的麻将课程。“我们想找一项需要动脑的共同爱好。整天对着电脑工作，周末就想坐到真人面前。但我们没多少朋友会打麻将，想继续玩，得先找一群人。”

陈雪滢把麻将带到生活的方方面面。（张子奕摄）

陈雪滢因此不再把“教完一堂课”当作终点，她和咖啡店合作，提供玩牌的场地和牌友，还办过限时快闪的砌牌墙和卡片配牌的小游戏，让路过的孩子和大人都能体验麻将文化。

“我早年曾尝试办社交牌局，报名者不多，近一两年，愿意买票与陌生人打牌的人更多了。虽然我没预见它会流行，但让不同的人坐在一起打牌，就是我想做的事。”

陈雪滢目前也在家授课，图中有学员当天生日，学麻将是她的生日礼物。（张子奕摄）

不是华人，谁来请他们入座麻将桌？普丽扬卡和陈雪滢一样，想扩大麻将的受众群。她的课堂上，有10岁的孩子，也有80岁的老人。课程之外，她还办了“麻将圈”（The Mahjong Circle），让学员练牌的同时也结交新朋友。

Tile and Flow自编教材，系统化教麻将。（唐家鸿摄）

鲁克欣·沙阿（译名，Rukshin Shah，38岁）经邻居介绍，第一次来到“麻将圈”。“能和其他女生一起打牌，认识新朋友，感觉很好。社交麻将现在在印度也很流行。”

普丽扬卡说，当年也是华人牌友热情招呼她入座，她才想把这份邀请传下去。如今，丈夫和孩子也和她一起打牌，麻将成为了他们新的家族传统。她和印度的网络名人“麻将女士”（Madam Mahjong）会面，希望没学过的人也有机会走近麻将，“我不想改变麻将，我想让更多人爱上它。”

麻将在我眼里，是一场社交益智游戏。手机解决了缺牌友和缺时间的难题，可牌桌边自然冒出来的闲谈，摸牌和洗牌的手感，屏幕替代不了。——王祖承

开发麻将手机应用

软件开发师王祖承（Mark Ong，32岁）则把本地牌桌搬进了手机。他开发的“HU IS MAHJONG KING”应用程序按新加坡麻将计分，熟人可以开私人房间，陌生人可以线上配对；凑不齐四人，就由电脑补位。赶时间的人随手玩一局，不必先约好两三个小时。胜负只影响游戏排名，不涉及金钱。

HU IS MAHJONG KING的游戏界面，加入新加坡元素。（受访者提供）

开发时最难决定的是：“新加坡规则”到底指哪一套？毕竟家家都有自己的规定。他得逐项决定把哪些计分和牌型写进程序，测试各种胡牌组合，还要把摸牌、轮流出牌的节奏放进小小的屏幕里。牌友口中的家规可以含糊带过，写成程序却必须一清二楚。

王祖承开发麻将软件，也享受线下打牌的时光。（受访者提供）

王祖承说：“麻将在我眼里，是一场社交益智游戏。手机解决了缺牌友和缺时间的难题，可牌桌边自然冒出来的闲谈，摸牌和洗牌的手感，屏幕替代不了。”