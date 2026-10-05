国际文坛迎来丰收期，近来文学奖消息接连公布。2026年布克奖日前揭晓六部作品短名单，官网也刊出最新作家访谈，六名入围者介绍自身的创作缘起。

81岁的英国科幻作家哈里森（M. John Harrison）凭“The End of Everything”首次入围，若夺魁，将成为历来最年长的得主。他在访谈中说，小说以英国东海岸城镇为场景，思考当人们对世界的理解不断失效，生活如何继续。

两名前得主也再度入围。马龙·詹姆斯（Marlon James）的“The Disappearers”关注牙买加男同性恋者，他希望小说重新打开停滞的往事。道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）的“John of John”描写返乡青年与父亲的关系，他认为“每当我们讨论阶级、性取向或社会变革时，乡村往往被忽略。”

伊丽莎白·斯特劳特（Elizabeth Strout）的“The Things We Never Say”以美国大选为背景，描写一名有自杀念头的教师与社会分裂的现状，在网络引发“文学与政治界限”的讨论。卢克·肯纳德（Luke Kennard）的“Black Bag”受心理学实验启发，但他更关注参与者而非研究结果。诗人丽贝卡·佩里（Rebecca Perry）以首部长篇小说“May We Feed the King”入围，与资深小说家同场竞逐，成为本届另一看点。

六部作品从163部参评作品中选出，得主将于11月9日揭晓，奖金为5万英镑（约8.5万新元）。