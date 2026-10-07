▲Tarenna Collective音乐会“there and then”

10月13日（星期二）晚上8时

滨海艺术中心音乐室

票价：24元（另加平台费）

购票链接：shorturl.at/Nlc4L

本地室内乐团Tarenna Collective将呈献以记忆与地方为主题的音乐会“there and then”，首演青年作曲家王秉仁（Ong Ping Din）的新作“going gone”。他是乐团主办第二届“作曲家画板”（Composer’s Drawing Board）公开委约计划的获选者，除了创作，也参与策划整场音乐会。

Tarenna Collective创办人陈哲毅说，这届委约计划收到四份申请，评选主要考虑节目策划是否连贯，创作构想是否原创且明确，以及如何以新颖且容易接近的方式，呈现当代古典音乐。王秉仁的新作草稿与节目安排思路清晰，在实际可行性和艺术考量之间，取得平衡。

“going gone”约12分钟，为长笛与弦乐四重奏而作，素材来自王秉仁在新加坡及荷兰四个地点采集的实地录音。在他看来，都市生活总是步履匆匆，身边的地方也随着城市改建不断变化；他也喜欢走进自然，暂时远离喧闹。作品交替呈现急促忙碌与缓慢如梦的段落，描绘这两种截然不同的生活感受，也以音乐留下他对这些地方的记忆。

音乐会也将演奏博凯里尼《马德里街头夜曲》的改编版、陈长毅第二弦乐四重奏“Give and Take”的第五及第六乐章、武满彻的“Itinerant”，以及Paul Wiancko的“Cities of Air”。陈哲毅指出，音乐既能记录钟声等声音现象，也能赋予声音情感，甚至创造现实中不存在的空间。

“作曲家画板”计划自2024年设立。陈哲毅说，新加坡公开申请、具专业报酬的作曲委约机会仍然不足；让青年作曲家与专业演奏家共同策划音乐会，既能帮助他们思考作品如何与本地观众沟通，也能积累作品履历，争取其他委约机会。