“摊主在许多细节上都坚持从头做起，从叉烧到辣椒、酱料，都保留传统制作方法。过程虽费工，却体现他们对手艺与传统的重视，让我印象深刻。”

林政纬是新加坡国立大学文学暨社会科学院二年级学生，他参与“2026天猛公美食文化节”，拍视频访问美华巴刹与熟食中心的宏茂桥453云吞面摊贩后，对小贩现况有了更深体会。

他在接受《联合早报》访问时说，现代摊贩须应对不同挑战。“传统并不只是重复过去，更要不断适应新环境。”

这次采访让林政纬获益不少，他意识到，小贩文化既有深厚传统，也一直在变化。文化之所以能延续，是因为有人愿意传承传统，同时根据新环境不断调整。

他说，小贩文化的意义不只是食物本身，小贩中心是不同年龄和背景的人交流、相聚、建立社区联系的地方，让人们在日常生活中与自身文化遗产产生联结。“对我来说，食物遗产并不是静态的，而是在一代代人的日常实践和互动中，不断被塑造和重新诠释。”

2026天猛公美食文化节，是天猛公艺术基金会与国大文学暨社会科学院合作的第五届年度活动，庆祝社区的联结与相聚，并通过讲座和展览，增进对彼此文化的了解。

本届主题围绕艺术与文化遗产，参与学生以本地美食文化为探讨主题，采访小贩摊主与餐馆老板；相关采访视频将在展览上播放。

达曼裕廊熟食中心的素食摊，是美食文化节采访的其中一个摊位。（天猛公艺术基金会提供）

天猛公与社区伙伴大巴窑中心基层领袖、哥本峇鲁区和达曼裕廊民众俱乐部合作，经他们推荐，挑选12名来自这三个社区的小贩与邻里餐馆老板进行采访，代表新加坡多元种族与文化的融合。受访小贩售卖的本地食物，包括云吞面、炒福建面、印度煎饼、鸡饭、煎蕊（chendol）、马来餐和素食等。

大巴窑中心印度煎饼小贩的采访视频，将在2026天猛公美食文化节上播放。（天猛公艺术基金会提供）

天猛公美食文化节也将在二楼展厅，展示来自新加坡和韩国的艺术家与插画家、新加坡艺术大学（UAS）毕业生，以及特殊教育学校（Special Education School）学生为活动创作的作品，包括绘画和装置艺术。有学生以自己喜欢的食物为画作主题，也有学生让咖椰吐司当上“主角”，创作出逗趣的“Mr Kaya Toast”自拍画作。

特别需求者协会加东学校（APSN Katong School）学生，以自己喜欢的食物为主题作画。（天猛公艺术基金会提供）

文化节由天猛公艺术基金会主办，国大文学暨社会科学院为合作伙伴，社区伙伴包括达曼裕廊民众俱乐部、大巴窑中心基层领袖、哥本峇鲁区、非营利组织Tasek Academy and Social Services及社区志愿者。《联合早报》是支持单位。

嘉诺撒天主教小学（Canossa Catholic Primary School）学生，创作出以Mr Kaya Toast为主角的“自拍”画作。（天猛公艺术基金会提供）

开幕日特别招待早报VIP

天猛公美食文化节将于10月17日开幕，当天活动仅限受邀嘉宾。天猛公预留40个名额，供早报会员（订户和注册用户）报名参加，可免费入场参观展览，欣赏一系列音乐与舞蹈演出，并享用晚餐。

开幕当天下午4时至5时30分，天猛公与国大文学暨社会科学院联办英语讲座，探讨美食文化遗产的社会意义。

当晚的自助餐有多种本地美食，由此展现新加坡多元的文化遗产与不同社群的风采。此外，本地马来族、印度族和华族的年轻表演者，将呈献传统舞蹈与音乐节目，包括琵琶、古筝、印度鼓等乐器演奏。南华潮剧社也会带来演出。

展览从10月18至20日，中午12时至傍晚6时，免费对外开放。

▲2026天猛公美食文化节开幕

日期：10月17日（星期六）

时间：下午4时至晚上10时

地址：天猛公艺术基金会（28 Temenggong Road S098775）

报名链接：zb.sg/tmgfood