在新加坡经商致富后，陈嘉庚与陈六使都将家产投入办学，一个在中国创办厦门大学，一个在新加坡创办南洋大学。新加坡历史学者李元瑾博士将以教育为主轴开讲，剖析这两位侨领如何”以商养学”，又如何在办校路上相互扶持。

“二陈”同出福建同安集美村，同宗同乡。陈嘉庚对陈六使有提携之恩，陈六使日后也回报以支持，两人在动荡贫困的年代先后办起大学，让无数子弟受惠。厦大是第一所由华侨在中国境内兴办的大学，南大则是华人在中国域外兴办的第一所华文大学。讲座将梳理二陈的崛起历程与彼此关系，以及他们对家乡和发迹地的贡献。

李元瑾是南洋理工大学中文系创系主任，曾任南洋理工大学中华语言文化中心主任。讲座主席何启良博士是美国俄亥俄州立大学政治学博士，曾在美国西弗吉尼亚大学、新加坡国立大学和南洋理工大学任教。

讲座由陈嘉庚基金主办，新加坡南洋华侨中学、新加坡中华总商会、新加坡福建会馆、怡和轩俱乐部及陈嘉庚国际学会联办。

▲陈嘉庚与陈六使：以商养学的典范人物

10月17日（星期六）下午2时30分至傍晚5时

华中文化中心剧场（681 Bukit Timah Road, Level 1, S269782）

入场免费，报名链接：bit.ly/4zoDjJX。