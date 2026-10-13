新加坡文学奖公布短名单，郑泽榆和陈建文以首部作品，分别入围华文诗歌组和华文小说／散文组短名单。

华文诗歌组有四部作品入围短名单，即郑泽榆《龟心》、何杉《这个古老的两者》、伍政玮《错视与幻听》，以及语凡《海，吃人鱼与吃它的人》。

华文小说／散文组则有五部作品入围短名单，分别是黄凯德《404》、陈加昌《冷战与南洋：我的新闻人生》、海凡《落香》、谢裕民《我的游离性遗忘》，以及陈建文《追貘》。

新加坡文学奖短评指出，华文诗歌组的短名单作品，各自突破写作艺术与叙述手法，以写实魔幻、现代主义、科幻、AI等多元艺术手法书写，也创造崭新的书写领域，更深入创新书写多元文化的国族生活，具有本土性、国族意识、新南洋书写与后现代城市岛屿个人心灵的文学境界。小说／散文组中，虽然未见融合两种文类的新体裁书写，但参选的作品都各自具备小说或散文的基本形式与元素，其中有些作品更是小说或散文的精彩示范。

“整体而言，这些作品体现新华文学关怀面的多元景观，在个人与群体，族群与社会，时间与时代方面，都各有不同的投射与反映。其中一些杰出的作品，体现作者在关注各种命题之外，回头直面文学的内核，极力推进文学性，捍卫原创性，以文学为各种面向赋能，同时也以各种角度为文学添色。”

2026年新加坡文学奖将于12月3日（星期四）晚上8时，在旧国会大厦艺术之家的“Chamber”举行。文学奖得主将获得5000元奖金和奖座。