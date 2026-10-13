金秋十月，捷豹上海交响音乐厅周围桂花盛放，馥郁香气沁人心脾。新加坡交响乐团（SSO）星期二（10月13日）晚在这座音乐厅揭开中国七城巡演序幕。这是乐团时隔15年重返中国舞台，也是自2007年以来再次到访上海。

音乐总监汉努·林图（Hannu Lintu）率团演出，上海首场依次呈献新加坡作曲家王辰威的交响诗《姐妹岛》、门德尔松《E小调小提琴协奏曲》和《马勒第一交响曲“巨人”》，新加坡小提琴家蔡珂宜担任独奏。

1200座的捷豹上海交响音乐厅主厅，门票开售数日即告售罄。这个成绩在国际名团密集访沪的秋季演出季里格外亮眼——伦敦交响乐团9月刚结束访沪，维也纳爱乐乐团也将在10月19日登台上海国际艺术节。

乐团上海演出翌日（10月14日）上午启程飞赴武汉，随后依次到访北京、长沙、广州、深圳和厦门，至10月25日结束行程。武汉和北京两站，中国演奏家何子毓受邀担任中提琴独奏，与蔡珂宜合作演奏莫扎特为小提琴和中提琴而作的《交响协奏曲》；马勒《巨人》则贯穿七站。

新加坡小提琴家蔡珂宜在SSO上海首场音乐会上担任独奏，演奏门德尔松《E小调小提琴协奏曲》。（SSO提供）

上海音乐会以《姐妹岛》开场。这首交响诗取材自新加坡南部姐妹岛的民间传说，原为华乐团而写，后由作曲家改编为交响乐团版本。作品采用印度尼西亚甘美兰音乐风格的波浪式音形和五声音阶，既有笛声悠扬、描写马来姐妹曼妙舞姿的抒情旋律，也穿插以马来手鼓伴奏的欢快舞乐段。

SSO艺术策划主管张秉真说：“这部作品很可能是过去20年来演出次数最多的新加坡作品。作品将新加坡所在区域的音乐元素完整浓缩成具说服力的乐章，旋律还非常好听。”

上海乐迷丁明慧（36岁，战略咨询）每年听70至80场音乐会，甚至会专程飞往日本和欧洲听演出，他在音乐会后受访说，自己平时对当代作品往往会“先打一个问号”，但《姐妹岛》让他感到惊喜。“作品虽然不长，但情节非常容易理解，情绪转换也很明确，该温暖时温暖，该紧张激荡时也很有张力，最后又升华到一个非常神秘的意境里。”

今年19岁的蔡珂宜少年成名，以精湛琴艺和甜美外形吸引不少年轻乐迷。演出前数小时，她在音乐厅参加乐迷见面活动，吸引50余人到场。

蔡珂宜在“大师不在台上”系列乐迷见面会上，分享对音乐的理解及舞台以外的生活，吸引50余名乐迷到场。（张鹤杨摄）

面对乐迷提问，她用“优雅、浪漫、热情、忧伤”形容当晚演奏的门德尔松小提琴协奏曲，并特别提到第二乐章丰富的情感。

协奏曲结束后，蔡珂宜以墨西哥作曲家庞塞（Manuel Ponce）的《小星星》（Estrellita）返场答谢现场观众的热情掌声。

21岁的金千懿是上海音乐学院声乐系学生，也是蔡珂宜的粉丝，为聆听蔡珂宜的现场演奏购票。他透露自己约三四年前通过网络接触到蔡珂宜，进而了解到SSO。他说：“这是第一次在现场听她演奏，感到很惊喜。现场能听到更多细节上的处理，还有很细腻的情绪变化，这些都非常打动我。”

中场休息后，林图率领SSO演奏《巨人》交响曲。终乐章高潮处，圆号声部八名演奏家全员起立演奏，本就金碧辉煌的铜管音色因此更具穿透力，在这座著名音乐厅里格外通透、震撼人心。

两名受访乐迷不约而同提到SSO的铜管声部表现突出，圆号尤其音色明亮、气势充足，“非常敢吹”。

《巨人》最后一个音符尘埃落定，观众旋即爆发热烈掌声与喝彩声，经久不息。林图返台致意三次，随后指挥乐团演奏返场曲——西贝柳斯《庆典行板》（Andante festivo）。这首来自林图家乡芬兰的弦乐曲，兼具大自然的壮美与人间细腻的柔情。

丁明慧此前通过阅读林图的专访，得知他希望塑造SSO独特的声音，因此特别期待林图与SSO如何诠释马勒作品。听完演出后，他对乐团的整体水准给予高度评价，尤其赞赏弦乐的整齐度与音色饱满度，以及木管声部灵动的音色。他说，自己经常聆听柏林爱乐、维也纳爱乐等国际乐团的演出，“我个人觉得，SSO不输欧洲一流乐团。”

马勒作品也串起SSO历次赴北京演出的历史。2001年，乐团首次到北京演出，前音乐总监水蓝率团演奏马勒《第九交响曲》；2011年再度参加北京国际音乐节，水蓝指挥马勒《第七交响曲》。2026年的北京站同样是北京国际音乐节节目之一，指挥棒已交到林图手中。

北京国际音乐节艺术委员会主席余隆说，SSO在林图指挥下重返音乐节，节目中依然有马勒作品，是一种“奇妙的缘分”。他认为，古典音乐的生命力很大程度体现在对经典文本“一次又一次的鲜活解读与诠释”，同一支乐团时隔15年再来，呈现出的风采很可能已经不同。

此次巡演，SSO台前幕后包括演奏家和工作人员过百人。巡演获得淡马锡基金会支持，基金会并承诺支持乐团未来五年的巡演开销。

淡马锡基金会首席执行长黄文雄受访时说，基金会自2011年起与SSO合作，最初着重乐团发展，随后支持乐团深入社区，让新加坡人拥有一支让国人引以为傲的交响乐团。接下来的目标，是进一步提升乐团的国际声誉。

新加坡交响乐团总裁郭兆龙说：“能够站在这里演出，本身就令人兴奋，更高兴的是能以一场门票售罄的音乐会开启中国巡演。”他期待乐团接下来在中国不同城市音乐厅演出，认为这将帮助乐团从不同的声学环境中，更好地聆听自身声音。

对郭兆龙而言，巡演的成功不只在于票房或观众人数，更在于能否与中国观众建立情感联系。他说，看到SSO的小红书账号下有许多观众留言互动，逐渐形成一种社群归属感，令他十分欣慰；而面对面的音乐交流，则能进一步拉近乐团与观众之间的距离。