▲歌声的海洋2026

10月18日（星期日）下午5时

维多利亚音乐厅

票价：30元（可用文化通行证购票）

购票链接：sistic.com.sg/events/lite_ooskq2026

星市合唱团、喜耀合唱团及合悦唱团联袂呈献“歌声的海洋2026”，以已故本地作曲家梁荣平的大型合唱作品《孔雀东南飞》为重头戏，本地女高音丁湘庭与男高音郑渊智担任领唱。

梁荣平（1931-2011）是新加坡先驱作曲家及音乐教育家，1982年获颁文化奖。他的创作涵盖合唱、管弦乐及室内乐，尤其以合唱作品为人熟知。他曾赴英国学习，后来在巴黎随法国音乐教育家娜迪亚·布朗热（Nadia Boulanger）深造，将西方作曲技法与本地音乐素材结合。《孔雀东南飞》体现他以合唱诠释中国古典文学的探索。

这部作品写于1962年，最初采用三个声部，1993年改写为四部合唱，使声部织体更丰满。作品的旋律带有中国五声音阶的特色，梁荣平曾将这种音乐语言与童年观看潮州街头戏曲的经验联系起来。

中国古代长篇叙事诗《孔雀东南飞》讲述焦仲卿与刘兰芝的婚姻悲剧：兰芝遭婆婆遣回娘家，又被兄长逼迫改嫁，夫妻最终双双殉情。故事不仅写爱情，也呈现家庭权威与个人选择的冲突。

据主办方介绍，梁荣平的作品采用四部混声合唱，结合男女声合唱、男女高音领唱及二重唱，演绎这段爱情悲剧。

音乐会也将演出《蓝色多瑙河》《在水一方》《两地曲》《紫藤花》《丢丢铜仔》《童年》及《如愿》等。丁湘庭与郑渊智另献独唱及二重唱，包括歌剧《茶花女》选段。