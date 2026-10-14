多尼采蒂（Gaetano Donizetti）1835年的经典歌剧《拉美莫尔的露琪亚》（Lucia di Lammermoor），讲述苏格兰女子露琪亚（Lucia）爱上家族宿敌埃德加多（Edgardo），却被哥哥恩里科（Enrico）以伪造书信拆散恋情，逼她嫁给阿图罗（Arturo）。婚礼当晚，精神崩溃的露琪亚杀死新郎，最终死去；得知死讯的埃德加多也自尽。

本地歌剧团体The Opera Pot的新作《拉穆尔的露琪亚》（Lucia di Lamur），把这个近200年前的苏格兰悲剧搬到1950年代的马来亚与新加坡，以比南利（P. Ramlee）的马来语黑白电影及马来女鬼Pontianak题材恐怖片为视觉参照，再以现场歌剧、电影投影和肢体剧场重新讲述故事。

The Opera Pot于2024年成立，是艺术机构The Creative Sync旗下歌剧部门，由夫妻马家柱（Hunter Mah）和马淑英（Su-Yin Mah）共同创办。马家柱是古典吉他手，马淑英则是艺术摄影师和电影工作者。

两人希望降低观众接触歌剧的门槛。马淑英形容：“歌剧很美，应该让所有人都能欣赏，而不只是那些消费得起高级餐馆的人。”因此，他们尝试让观众像看电影、听唱片一样进入歌剧，同时保留音乐与制作水准。

融合电影与现场表演

《拉穆尔的露琪亚》并非歌剧电影，而是一场融合电影和现场表演的演出——重要场景由歌手现场演唱，钢琴现场伴奏；场景之间，则以没有对白的黑白短片连接剧情。演出过程中也会出现影像，补充人物前史或呈现人物心理状态。

马淑英说，团队原本就想为万圣节制作一部作品。她与音乐总监陈维杰（Vincent Chen）筛选歌剧时，发现“Lucia di Lammermoor”无论音乐还是主题，都很合两人口味。至于1950年代马来电影的世界，则与她自己的成长经验有关。马淑英的母亲是马来人，她从小看比南利电影长大，也能流利说马来语。

“Lucia di Lamur”借鉴1950至1960年代马来黑白电影的视觉风格，以比南利电影和Pontianak恐怖片为灵感。（主办方提供）

本制作在视觉上主要参考1950至1960年代的Pontianak恐怖电影，以及比南利的“Bujang Lapok”（意为“老单身汉”）喜剧系列。主创认为，露琪亚为了挽救家族经济，被哥哥逼迫嫁入富裕家庭的故事，很容易移植到战后的马来亚和新加坡：家族责任、经济地位、婚姻安排，以及女性对男性和家庭的服从，都是当时社会可以理解的压力。

《拉穆尔的露琪亚》也把露琪亚与Pontianak联系起来。Pontianak是马来民间传说中的女鬼，也是1950年代马来恐怖电影的经典形象。马淑英认为，两者都指向受到父权秩序压抑的女性：露琪亚生前无法决定自己的婚姻和命运，直到精神失常，才以极端方式冲破这些束缚。

删宣叙调让电影来叙事

音乐上，这部制作以女高音卡拉斯（Maria Callas）与指挥卡拉扬（Herbert von Karajan）的版本为基础，进一步删节，并大量删去承担剧情交代且旋律性较弱的宣叙调。

有趣的是，团队把宣叙调原有的伴奏保留下来，作为黑白短片的背景音乐，让电影接手原本由宣叙调完成的叙事任务，也营造默片年代的感觉。

马淑英直言，在社交媒体短视频时代，“观众比以往更懂得视觉阅读。”因此，人物的思想和前史被浓缩进电影片段，让第一次看歌剧的观众更快掌握剧情。

现场伴奏也缩减为一架钢琴，由陈维杰演奏。马家柱则饰演原创角色“甘榜吉他手”，向“Bujang Lapok”系列致敬，并演奏自己改编的《竖琴前奏曲》。

舞台上还会出现由Pontianak意象衍生的“水鬼”，由肢体艺术家郭艺清（Sonia Kwek）饰演。水鬼是露琪亚恐惧的实体化，动作融入东南亚舞蹈元素。马淑英形容，当这个角色出现，便是在告诉观众：“这就是露琪亚的尽头。”

剧名“Lucia di Lamur”也暗藏双关。原作“Lammermoor”源自苏格兰地名，其中“moor”指潮湿、荒芜，常有泥沼的高地；马来—爪哇语“lamur”则有失明、视线模糊之意，词根又与泥泞有关。团队认为，它既与“Lammermoor”发音相近，也同时对应荒原泥泞的地貌，以及露琪亚逐渐模糊、崩塌的精神世界。

▲“Lucia di Lamur”

10月30日（星期五）晚上7时30分

10月31日（星期六）晚上7时30分（惊悚主题装扮出席）

11月1日（星期日）下午2时30分

新加坡艺术学院剧院（SOTA Drama Theatre 1 Zubir Said Drive S227968）

意大利语演唱，附英语、华语及马来语字幕

票价：48至148元

购票链接：shorturl.at/S0bnX